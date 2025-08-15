На Закарпатье с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда: в чем причина

Три вагона пассажирского поезда №39/40 Запорожье – Солотвино сошли с железнодорожного пути в Закарпатье. Из-за этого в графике движения поездов произошли изменения.

Related video

Причины схождения будет устанавливать специальная комиссия, но предварительная версия — "выброс" рельса из-за аномальной жары, сообщили в "Укрзализныце".

Пострадавших среди пассажиров и поездной бригады нет.

Сотрудники УЗ принесли извинения пассажирам за вынужденную задержку.

Также из-за инцидента пригородный поезд №6581 сообщением Королево — Батьево ограничили до станции Виноградов, а пассажиров рейса попросили №84 Солотвино — Киев дождаться уведомления об объездном маршруте.

Позже "Укрзализныця" проинформировала, что три вагона с пассажирами уже отправились к конечной станции Солотвино, а рейс №84 из Солотвино в столицу отправится по расписанию в составе тех же трех вагонов с последующей пересадкой и объездом участка, где продолжается восстановление.

Что такое выброс рельса

Выброс рельса, или, точнее, выброс пути — это самопроизвольное искривление железнодорожного пути в плане, вызванное разрядкой температурного напряжения в рельсах. Проще говоря, это когда рельсы под действием высоких температур и отсутствия достаточных зазоров для расширения, изгибаются вбок, образуя дугу. Это опасное явление, которое может привести к сходу поезда.

Отметим, что сейчас в Закарпатье наблюдается высокая температура воздуха. Например, 15 августа она составляла +34 градуса.

Напомним, какой будет погода в конце недели. В некоторых регионах ожидается до +35 градусов.

Ранее Фокус писал, что в "Укрзалызници" рассказали об интересных находках в вагонах.