"Затягують процес": справу вбитої активістки Гандзюк можуть закрити — адвокати розповіли, що відбувається

Апеляційний розгляд справи вбитої херсонської активістки Катерини Гандзюк триває понад два роки: через "затягування" з'явилася реальна загроза того, що справу закриють. Адвокати б'ють на сполох: за цей час один суддя пішов у відставку і справу почали спочатку, а також відбуваються "постійні маніпуляції".

Через це цими днями адвокати родини Гандзюк попросили суд пришвидшити розгляд апеляційної справи: призначити більше засідань та затвердити чіткий графік. На це адвокати обвинувачених виступили проти. Подробиці про те, що зараз відбувається у розгляді справи про вбивство Катерини Гандзюк, розповіли в адвокатській компанії "Міллер".

"Схоже, мета — затягнути процес і закрити справу "по строках". Бо з листопада 2023 року, коли почався апеляційний розгляд, минуло майже два роки", — зазначили адвокати.

Також вони розповіли, що відбулося за два роки розгляду справи:

Суддя пішов у відставку через вік. Справу відкрили спочатку через клопотання адвокатів обвинувачених;

"Постійні маніпуляції". Адвокати розповіли, що клопотання спершу подають, а тоді відкликають. При цьому на наступних засіданнях "подають те саме, але від іншого адвоката";

Двічі просили звільнити одного з обвинувачених у зв'язку з мобілізацією, однак Міністерство оборони України підтвердило, що документи недійсні;

Просили допитати свідків, яких у першій інстанції "навіть не хотіли допитувати";

Надходили заяви про хвороби та прохання відпустити у зв'язку з "різким" погіршенням стану здоров'я.

Суд наразі призначив нові дати засідань: 19 вересня, 26 вересня та грудень 2025 року.

"Весь розгляд у першій інстанції зайняв 3,5 роки. В апеляції минуло вже 2 роки — і ми досі на початку", — розповіли адвокати.

Захисники родини Гандзюк вважають, що чим довше триває процес, тим більше шансів на те, що справу буде закрито. На це розраховують адвокати та обвинувачені, стверджують вони.

Вбивство Катерини Гандзюк: подробиці

Катерина Гандзюк

Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер у липні 2018 року організував напад на громадську активістку Катерину Гандзюк через особисту неприязнь. Він дав завдання помічнику депутата облради Олексію Левіну знайти виконавця. У підсумку ним виявився Ігор Павловський, який і знайшов виконавця нападу на активістку — Сергія Торбіна.

31 липня 2018 року Микита Грабчук, якому заплатив Торбін, вилив на Катерину Гандзюк кислоту, підстерігши дівчину біля будинку. 40 відсотків її тіла було уражено хімічними опіками — 4 листопада 2018 року активістка померла в лікарні.

У червні 2019 року суд визнав винними та призначив покарання членам групи нападників:

Торбіну — 6,5 років позбавлення волі;

Грабчуку — 6 років позбавлення волі,

Васяновичу і Вишневському — по 4 роки позбавлення волі,

Горбунову — 3 роки позбавлення волі.

Нагадаємо, у квітні 2024 року на сторінці громадської ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?" повідомили, що замовника вбивства Гандзюк нібито викликали на службу у ЗСУ.

Також раніше Фокус зібрав інформацію про найгучніші вбивства в Україні, які відбулися упродовж останніх років.