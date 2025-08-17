"Затягивают процесс": дело убитой активистки Гандзюк могут закрыть — адвокаты рассказали, что происходит

Апелляционное рассмотрение дела убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк длится более двух лет: из-за "затягивания" появилась реальная угроза того, что дело закроют. Адвокаты бьют тревогу: за это время один судья ушел в отставку и дело начали сначала, а также происходят "постоянные манипуляции".

Поэтому на днях адвокаты семьи Гандзюк попросили суд ускорить рассмотрение апелляционного дела: назначить больше заседаний и утвердить четкий график. На это адвокаты обвиняемых выступили против. Подробности о том, что сейчас происходит в рассмотрении дела об убийстве Екатерины Гандзюк, рассказали в адвокатской компании "Миллер".

"Похоже, цель — затянуть процесс и закрыть дело "по срокам". Потому что с ноября 2023 года, когда началось апелляционное рассмотрение, прошло почти два года", — отметили адвокаты.

Также они рассказали, что произошло за два года рассмотрения дела:

Судья ушел в отставку из-за возраста. Дело открыли сначала из-за ходатайства адвокатов обвиняемых;

"Постоянные манипуляции". Адвокаты рассказали, что ходатайство сначала подают, а потом отзывают. При этом на следующих заседаниях "подают то же самое, но от другого адвоката";

Дважды просили освободить одного из обвиняемых в связи с мобилизацией, однако Министерство обороны Украины подтвердило, что документы недействительны;

Просили допросить свидетелей, которых в первой инстанции "даже не хотели допрашивать";

Поступали заявления о болезнях и просьбы отпустить в связи с "резким" ухудшением состояния здоровья.

Суд пока назначил новые даты заседаний: 19 сентября, 26 сентября и декабрь 2025 года.

"Все рассмотрение в первой инстанции заняло 3,5 года. В апелляции прошло уже 2 года — и мы до сих пор в начале", — рассказали адвокаты.

Защитники семьи Гандзюк считают, что чем дольше длится процесс, тем больше шансов на то, что дело будет закрыто. На это рассчитывают адвокаты и обвиняемые, утверждают они.

Убийство Екатерины Гандзюк: подробности

Екатерина Гандзюк

Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер в июле 2018 года организовал нападение на общественную активистку Екатерину Гандзюк из-за личной неприязни. Он дал задание помощнику депутата облсовета Алексею Левину найти исполнителя. В итоге им оказался Игорь Павловский, который и нашел исполнителя нападения на активистку — Сергея Торбина.

31 июля 2018 года Никита Грабчук, которому заплатил Торбин, вылил на Екатерину Гандзюк кислоту, подстерегши девушку возле дома. 40 процентов ее тела было поражено химическими ожогами — 4 ноября 2018 года активистка умерла в больнице.

В июне 2019 года суд признал виновными и назначил наказание членам группы нападавших:

Торбину — 6,5 лет лишения свободы;

Грабчуку — 6 лет лишения свободы,

Васяновичу и Вишневскому — по 4 года лишения свободы,

Горбунову — 3 года лишения свободы.

Напомним, в апреле 2024 года на странице общественной инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" сообщили, что заказчика убийства Гандзюк якобы вызвали на службу в ВСУ.

Напомним, в апреле 2024 года на странице общественной инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" сообщили, что заказчика убийства Гандзюк якобы вызвали на службу в ВСУ.