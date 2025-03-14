Фарион, Шеремет, Гандзюк: что известно о самых громких убийствах в Украине последних лет

Застреленный в Одессе волонтер Демьян Ганул просил защиты СБУ после убийства языковеда Ирины Фарион. Он сообщал, что российские спецслужбы обещали 10 тысяч долларов за нападение на него.

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В центре Одессы 14 марта застрелили украинского активиста и волонтера Демьяна Ганула. Фокус собрал информацию о самых резонансных убийствах, которые всколыхнули украинскую общественность за последние 10 лет.

Убийство Демьяна Ганула

Глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко 14 марта сообщил СМИ результаты следственных действий МВД и Нацполиции по убийству Демьяна Ганула в Одессе. Он заявил, что взял ход расследования под личный контроль, обстоятельства расследуют опытные киевские оперативники и вместе с ними в Одессе двинулся полк Национальной гвардии. Также в своем Telegram-канале он опроверг информацию о том, что стрелок был в военной форме.

В главном управлении Национальной полиции в Одесской области опубликовали фото подозреваемого и сообщили, что он был в гражданской одежде и никуда не спешил.

Впоследствии Игорь Клименко сообщил, что правоохранители задержали возможного убийцу активиста в квартире, где тот скрывался. Во время обысков у подозреваемого нашли огнестрельное оружие. В анонимном канале "Одесса INFO" опубликовали информацию, что задержанный может быть жителем Кировоградской области. Официально имя подозреваемого и его вероятные мотивы не сообщались.

Убийство Ирины Фарион

Во Львове 19 июля 2024 года стреляли в украинского языковеда, педагога, общественного и политического деятеля Ирину Фарион. Вечером стало известно, что после покушения на умышленное убийство языковед умерла в больнице.

Руководитель анестезиологической службы Первого медицинского объединения Львова Наталья Матолинец 20 июля рассказала, что Ирина Фарион поступила в больницу в критическом состоянии с тяжелой огнестрельной травмой головного мозга. Ей сразу провели операцию и перевели в реанимационное отделение, однако сердце языковеда не выдержало.

Активист Демьян Ганул 24 июля 2024 года просил Службу безопасности Украины обеспечить ему защиту. Он отмечал, что российские медиа распространили его личную информацию и объявили награду до 10 тысяч долларов за нападение на него. Ганул отмечал, что убийства Ирины Фарион и регулярные поджоги авто военнослужащих свидетельствует о том, что агенты спецслужб РФ чувствуют себя в Украине очень свободно.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 июля 2024 года сообщил, что подозреваемого в убийстве Фарион задержали в Днепре. Им оказался 18-летний парень. Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что он готовился к преступлению минимум 2 месяца. OSINT-журналисты "Телебачення Торонто" установили вероятное имя подозреваемого в убийстве Фарион — Вячеслав Зинченко.

26 июля 2024 года суд во Львове избрал меру пресечения подозреваемому: арест без права на залог. Ему объявили о подозрении по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство.

13 августа 2024 года СБУ на запрос СМИ сообщила, что в деле об убийстве Фарион рассматривают причастность российских спецслужб.

В Национальной полиции Украины 26 декабря 2024 года заявили, что обвинение подозреваемому в убийстве Фарион изменили на преступление на почве ненависти против общественного деятеля. Если его признают виновным, он может получить до 15 лет заключения или пожизненное.

Убийство Дениса Киреева

СМИ 5 марта 2022 года писали, что сотрудники СБУ убили при задержании члена первой украинской делегации на переговорах в Гомеле, банкира Дениса Киреева. Пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины в тот же день сообщила, что убитый СБУ переговорщик Киреев был сотрудником украинской разведки и погиб при выполнении спецзадания.

Денис Киреев был на переговорах в Гомеле в составе украинской делегации Фото: ТАСС

Издание The Wall Street Journal 19 января писало, что Киреев накануне полномасштабного вторжения РФ предупредил 23 февраля военную разведку Украины о наступлении на Киев.

Советник главы ОП Михаил Подоляк 19 января 2023 года объяснил, что убийство Киреева произошло из-за отсутствия "единой координации между силовыми структурами", не было связано с переговорами и банкир не был агентом РФ.

Глава ГУР Кирилл Буданов 22 января высказался об убийстве сотрудника разведки Дениса Киреева. Он сказал, что по его "субъективному мнению" убийство произошло потому, что те, кто сделали это специально, не хотели допустить, чтобы "мы вмешались в чужую игру" и затянули процесс для того, чтобы "позволить нашим ВСУ сделать некоторые действия по противостоянию врагу".

Убийство Екатерины Гандзюк

Советника городского головы Херсона, общественную активистку Екатерину Гандзюк облили кислотой 31 июля 2018 года, когда она выходила из подъезда своего дома.

4 ноября 2018 года стало известно о смерти Екатерины Гандзюк. В пресс-службе Нацполиции в тот же день сообщили, что будут расследовать нападение на Гандзюк как убийство.

Советницу городского головы Херсона Екатерину Гандзюк облили кислотой 31 июля 2018 года

3 декабря 2018 года на тот момент генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что организаторы убийства Гандзюк установлены и сообщено о подозрении объявлено помощнику одного из народных депутатов.

Генеральная прокуратура Украины 11 февраля 2019 года сообщила о подозрении председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру. Он в свою очередь отрицал какие-либо связи с убитой активисткой. 15 февраля Мангер вышел из СИЗО под залог в размере 2,5 млн грн. Суд 4 марта 2019 года не стал продлевать ему меру пресечения, а 6 марта отстранил от должности главы Херсонского облсовета на месяц. 31 мая 2019 года Владиславу Мангеру была продлена мера пресечения до 1 июля и разрешено передвигаться в пределах Херсонской области без разрешения следствия.

6 июня 2019 суд вынес приговоры по делу Гандзюк пятерым фигурантам: Сергея Торбина приговорили к 6 с половиной годам лишения свободы, Никиту Грабчука — к 6 годам, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского — к 4 годам, Виктора Горбунова приговорили к 3 годам.

27 апреля 2020 года СБУ сообщила о завершении расследования убийства Гандзюк и подтвердили, что заказчиком был Мангер.

26 июня 2023 года Днепровский районный суд Киева огласил приговор по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк. Владислав Мангер получил максимальное наказание — 10 лет лишения свободы.

Убийство Амины Окуевой

30 октября 2017 года под Киевом убили Амину Окуеву — чеченскую добровольца из батальона "Киев-2", лейтенанта ВДВ Вооруженных сил Украины. Ее автомобиль обстреляли из кустов на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха. Муж Амины Адам Осмаев получил ранения.

Чеченская доброволица из батальона "Киев-2" Амина Окуева Фото: Facebook / Amina Okueva

6 ноября Адам Осмаев заявил, что в Украине действуют автономные группы российских наемников, которые выполняют задания за вознаграждение. Также он предположил, что убийство Окуевой связано с покушением на народного депутата Игоря Мосийчука.

Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко 7 ноября сообщил, что найден автомат, из которого убили Окуеву. На нем нашли ДНК исполнителя и передали на экспертизу.

Убийство Максима Шаповала

В Киеве 27 июня 2017 года был взорван автомобиль полковника, сотрудника ГУР Максима Шаповала. Взрывное устройство было закреплено под дно автомобиля. Взрыв квалифицировали как террористический акт.

Максиму Шаповалу было присвоено звание генерал-майора посмертно Фото: kpi.ua

СМИ со ссылками на источники в правоохранительных органах писали, что погибший работал над доказательствами агрессии России против Украины. По данным инсайдера, Шаповал непосредственно участвовал в планировании и проведении разведывательных рейдов в глубокий тыл оккупированных россиянами украинских территорий.

17 апреля 2019 года в СБУ назвали имя подозреваемого в убийстве Шаповала. На тот момент глава СБУ Василий Грицак рассказал, что взрывчатку заложил житель Донецка Олег Шутов, который был сотрудником так называемого центра спецопераций "МГБ ДНР". После совершения теракта он выехал на Донбасс.

Убийство Юрия Грабовского

Адвоката Юрия Грабовского, который защищал пленных российских ГРУшников Александра Александрова и Евгения Ерофеева, похитили и в конце марта 2016 года нашли мертвым в Киевской области.

Через две недели правоохранители задержали по этому делу 19-летнего Максима Чмилева и 26-летнего Артема Яковенко. Тогдашний военный прокурор Анатолий Матиос сообщал, что после похищения адвоката видел на видеозаписи четырех участников.

Сначала подозреваемых обвинили в незаконном лишении свободы, разбое и убийстве заложника из корыстных побуждений, совершенных группой лиц с целью скрыть другое преступление.

25 июля 2022 года Шевченковский районный суд Киева вынес приговор по делу об убийстве адвоката Грабовского. Артема Яковенко приговорили к пожизненному заключению, Максим Чмилев получил 15 лет.

Убийство Дениса Вороненкова

Бывший депутат Госдумы России Денис Вороненков, получивший украинское гражданство, был застрелен в Киеве 23 марта 2017 года на выходе из отеля Premier Palace. Нападавшего ранил охранник Вороненкова ответным огнем, и впоследствии тот скончался в больнице.

Вороненкова убили перед тем, как он должен был давать показания против Виктора Януковича Фото: УНИАН

Тогдашний генпрокурор Юрий Луценко рассказал, что Воронкова могли убить за показания против Виктора Януковича, а также из-за дела о контрабанде в ФСБ РФ. Луценко отметил, что бывший депутат Госдумы РФ должен был 23 марта давать показания в военной прокуратуре.

Советник главы МВД, народный депутат Антон Геращенко 24 марта сообщил, что в убийстве подозревается гражданин Украины, Паршев Павел Александрович, который ранее служил в Нацгвардии. Геращенко заявил, что до этого Паршев прошел курс обучения в специальной школе для диверсантов в РФ.

2 декабря 2021 года Шевченковский районный суд Киева вынес приговор бывшему руководителю ячейки организации "Правый сектор" в Павлограде Ярославу Тарасенко. За соучастие в убийстве он был приговорен к 12 годам заключения. Суд установил, что Тарасенко был водителем добровольца батальона "Донбасс" Павла Паршева.

Убийство Павла Шеремета

Белорусский журналист Павел Шеремет, который в то время несколько лет работал в Украине, был убит в центре Киева 20 июля 2016 года. Автомобиль, в котором он выехал из дома, взорвался от заложенной в него мины. Несколько минут журналист оставался живым, но от полученных травм все же скончался на месте происшествия.

Журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года Фото: Украинская правда

На то время заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко 10 февраля 2020 года заявил, что подозреваемые в убийстве Шеремета могут быть связаны с СБУ.

28 сентября 2020 года СМИ сообщили, что в деле Шеремета был оглашен обвинительный акт. Согласно ему подсудимые Андрей Антоненко (фронтмент группы "Riffmaster"), врач и волонтер Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь объединились в преступную группу для выполнения убийства по заказу неустановленных лиц. Следствие определило, что Дугарь собирала информацию о передвижении Шеремета, а Кузьменко и Антоненко заложили взрывное устройство под машину.

Все обвиняемые заявили, что своей вины не признают. Адвокаты Антоненко попросили судей изменить ему меру пресечения и выпустить из-под стражи.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая 2021 года не подтвердил, но и не отрицал причастность контрразведки СБУ к убийству Шеремета.

26 июня 2023 года журналист издания "Украинская правда", где работал Шеремет, сообщил из зала суда, что судебное разбирательство через 3 года начали заново из-за смены присяжных.

Убийство Олеся Бузины

Журналист Олесь Бузина, известный также как автор книг "Вурдалак Тарас Шевченко" (2000), "Тайная история Украины-Руси" (2005), "Воскресение Малороссии" (2012), "Союз плуга и трезубца. Как придумали Украину" (2013), "Докиевская Русь" (2014), был застрелен из автомобиля 16 апреля 2015 года в центре Киева возле своего дома на улице Дегтяревской. Тогдашний советник главы МВД Антон Геращенко назвал инцидент "продолжением отстрела свидетелей по делу Антимайдана".

18 июня 2015 года в то время министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что убийство Бузины раскрыто. Он сообщил, что правоохранители задержали подозреваемых: киевлян Дениса Полищука и Андрея Медведько, которые были на тот момент бойцами батальона МВД "Гарпун" и членами одного из националистических объединений. В тот же день он сообщил о задержании третьего подозреваемого, имя которого не называлось (на следующий день его отпустили).

Писателя Олеся Бузину застрелили возле его дома 16 апреля 2015 года Фото: Wikipedia

19 декабря 2015 года в Киеве прошел митинг в поддержку подозреваемых в убийстве Бузины Андрея Медведько и Дениса Полищука.

2 февраля 2016 года возле здания суда в Киеве взорвали автомобиль адвоката по делу Бузины Андрея Федура, который защищал двух подозреваемых. Федур обвинил в подрыве украинские спецслужбы.

Адвокаты подозреваемых заявляли о фальсификации ДНК-экспертизы по делу и о наличии алиби.

7 июня 2018 года в пресс-службе прокуратуры Киева сообщили, что дело об убийстве Бузины рассмотрит суд присяжных. Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец 6 мая 2019 года сообщила "Украинской правде", что председательствующий судья в составе суда присяжных Евгений Сидоров заявил о самоотводе. Издание "Судебный репортер" 9 марта 2021 года писало, что суд исследует письменные доказательства, а адвокат подозреваемых Сергей Войченко обращал внимание на противоречия в документах, которые могут указывать на фальсификацию дела.