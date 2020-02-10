Подозреваемые в убийстве Шеремета связаны с СБУ, – Геращенко

2020-02-10 17:33:02

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Проверяют более бесяти сотрудников Службы

Более десяти сотрудников СБУ проверяют на связи с фигурантами дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. 

Об этом сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко, передает РБК-Украина.

По его словам, проверки стали реакцией на публикацию записей, которые свидетельствуют в пользу того, что фигуранты дела об убийстве Шеремета могут быть связаны с СБУ.

По его словам, связи подозреваемых с СБУ уже доказаны.

"Это не "возможные связи", а вполне конкретные. Это их контакты и их общение (с сотрудниками СБУ, – ред.), которое было далеким от дружеского. Это более чем дружеское общение дает следствию основания считать, что необходимо проверять больше десяти сотрудников СБУ на предмет их совместной деятельности. Что сейчас и проводится", – заявил Геращенко.

Как ранее сообщал Фокус:

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