Спека вдень і прохолода вночі: яка буде погода в Україні 19 серпня, — прогнози синоптиків

В Україні 19 серпня синоптики очікують суху та сонячну погоду. Удень можлива спека до +29 градусів, а вночі — відчутна прохолода.

По всій території України буде сонячна погода, з невеликою хмарністю і без опадів, повідомили в "Укргідрометцентрі".

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Нічна температура прогнозується в межах +8...+13 градусів, у південних областях дещо тепліше — до +19 градусів.

В Україні 19 серпня буде ясна погода без опадів

Вдень у більшості регіонів +20...+25 градусів, на півдні — до +29 градусів.

Судячи із синоптичної карти, на заході очікується ясна погода без опадів. Вночі +10...+13, удень +22...+25 градусів. На півночі буде невелика хмарність, вночі +8...+11, удень +21...+24 градуси.

У центральних областях обіцяють сонячну погоду. Вночі +11...+13, удень +22...+25 градусів тепла. На сході — без опадів і сонячно. Вночі +12...+14, удень +23...+26 градусів.

У південних регіонах також тепло: вночі температура становитиме максимум +19 градусів, а вдень підніметься до +29.

Погода в Києві 19 серпня

У Києві та області 19 серпня очікується невелика хмарність без опадів. У столиці вночі синоптики прогнозують +11...+13 градусів, а вдень +22...+24 градуси.

У Києві на тижні очікують комфортну погоду. Синоптична карта УНІАН

В області вночі +8...+13, а вдень +20...+25 градусів, вітер північно-західний до 10 метрів на секунду.

Синоптикиня Наталка Діденко також прогнозувала в Києві комфортну погоду на тижні з температурним максимумом до +25 градусів.

Однак уже в середині тижня спека набере обертів. Загалом погода в Україні вирівняється до Дня Незалежності 24 серпня, зазначала Діденко.

Нагадаємо, метеорологи вже прогнозували погоду в Україні до кінця літа. Західні регіони до 20 серпня може відвідати спека.

Фокус також писав про ймовірну відсутність зим в Україні в недалекому майбутньому. Літо в більшості українських регіонів може тривати до 180 днів.