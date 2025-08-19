Жара днем и прохлада ночью: какая будет погода в Украине 19 августа, – прогнозы синоптиков

В Украине 19 августа синоптики ожидают сухую и солнечную погоду. Днем возможна жара до +29 градусов, а ночью — ощутимая прохлада.

Related video

По всей территории Украины будет солнечная погода, с небольшой облачностью и без осадков, сообщили в "Укргидрометцентре".

Ветер в основном северо-западный, 5-10 м/с. Ночная температура прогнозируется в пределах +8…+13 градусов, в южных областях несколько теплее — до +19 градусов.

В Украине 19 августа будет ясная погода без осадков

Днем в большинстве регионов +20…+25 градусов, на юге — до +29 градусов.

Судя по синоптической карте, на западе ожидается ясная погода без осадков. Ночью +10…+13, днем +22…+25 градусов. На севере будет небольшая облачность, ночью +8…+11, днем +21…+24 градусов.

В центральных областях обещают солнечную погоду. Ночью +11…+13, днем +22…+25 градусов тепла. На востоке — без осадков и солнечно. Ночью +12…+14, днем +23…+26 градусов.

В южных регионах также тепло: ночью температура составит максимум +19 градусов, а днем поднимется до +29.

Погода в Киеве 19 августа

В Киеве и области 19 августа ожидается небольшая облачность без осадков. В столице ночью синоптики прогнозируют +11…+13 градусов, а днем +22…+24 градусов.

В Киеве на неделе ожидают комфортную погоду. Синоптическая карта УНИАН

В области ночью +8…+13, а днем +20…+25 градусов, ветер северо-западный до 10 метров в секунду.

Синоптик Наталья Диденко также прогнозировала в Киеве комфортную погоду на неделе с температурным максимумом до +25 градусов.

Однако уже в середине недели жара наберет обороты. В целом погода в Украине выровняется ко Дню Независимости 24 августа, отмечала Диденко.

Напомним, метеорологи уже прогнозировали погоду в Украине до конца лета. Западные регионы к 20 августа может посетить жара.

Фокус также писал о вероятном отсутствии зим в Украине в скором будущем. Лето в большинстве украинских регионов может продлиться до 180 дней.