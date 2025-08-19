Уже в чотирьох областях: урожай в Україні атакує нова напасть

Після нашестя сарани, яка вирувала на сході та південному сході країни, Україна зіткнулася з новим шкідником — американським білим метеликом.

Related video

Ця ненажерлива комаха, латинська назва якої Hyphantria cunea, пошкоджує понад 250 видів рослин, повідомили в Держпродспоживслужбі України.

У пріоритеті у шкідника — шовковиця, клен ясенелистий, волоський горіх, а також яблуня, груша, слива, айва, черешня. Загалом він небезпечний для понад 250 видів дерев і чагарників.

Фото: Госпродпотребслужба

Гусінь метелика повністю об'їдає листя на деревах, обвиваючи гілки павутиною. Одна самка відкладає до 2000 яєць, даючи 1-2 покоління за сезон. Без своєчасного втручання шкідник поширюється дуже швидко. 6-8 гнізд шкідника на плодовому дереві здатні повністю його знищити.

Ознаки того, що дерево уражене американським білим метеликом:

Павутинні гнізда на гілках;

Листя, об'їдене до прожилок;

Масове скупчення гусениці.

Фото: Госпродпотребслужба

Як боротися зі шкідником:

Видаляти та спалювати уражені гілки.

Збирати та знищувати гусеницю

Проводити обробку у фазі гусениці (кінець травня-червень і липень-серпень).

Фото: Госпродпотребслужба

За інформацією Blik.ua, зараз засилля цієї комахи спостерігається в чотирьох регіонах України — у Волинській, Запорізькій, Кіровоградській та Миколаївській областях.

Усіх, хто помітить шкідника, Держпродспоживслужба просить повідомляти в регіональне відділення.

У попередні роки американського білого метелика вже фіксували на Волині, де карантин через цього шкідника триває п'ять років, а площа зараження постійно зростає.

А от щодо нашестя сарани, то в службі повідомили про скасування особливого режиму захисту рослин на частині земельних угідь Запорізької області, де раніше існувала загроза поширення комах.

"Станом на сьогодні на території України не спостерігається вогнищ чисельності сарани, а ризики масового поширення цього шкідника відсутні", — наголосили в Держпродспоживслужбі.

Раніше Фокус писав, що в Україні почали готувати сарану, причому навіть у ресторанах. Ми також писали про нашестя земляних жаб у Дніпропетровській області.