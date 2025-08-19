Уже в четырех областях: урожай в Украине атакует новая напасть

После нашествия саранчи, которая бушевала на востоке и юго-востоке страны, Украина столкнулась с новым вредителем – американской белой бабочкой.

Related video

Это прожорливое насекомое, латынское название которого Hyphantria cunea, повреждает свыше 250 видов растений, сообщили в Госпродпотребслужбе Украины.

В приоритете у вредителя – шелковица, клен ясенелистый, грецкий орех, а также яблоня, груша, слива, айва, черешня. Всего он опасен для более 250 видов деревьев и кустарников.

Фото: Госпродпотребслужба

Гусеницы бабочки полностью объедают листья на деревьях, обвивая ветки паутиной. Одна самка откладывает до 2000 яиц, давая 1–2 поколения за сезон. Без своевременного вмешательства вредитель распространяется очень быстро. 6-8 гнезд вредителя на плодовом дереве способны полностью его уничтожить.

Признаки того, что дерево поражено американской белой бабочкой:

Паутинные гнезда на ветках;

Листья, объеденные до прожилок;

Массовое скопление гусеницы.

Фото: Госпродпотребслужба

Как бороться с вредителем:

Удалять и сжигать пораженные ветви.

Собирать и уничтожать гусеницу

Проводить обработку в фазе гусеницы (конец мая-июнь и июль-август).

Фото: Госпродпотребслужба

По информации Blik.ua, сейчас засилье этого насекомого наблюдается в четырех регионах Украины – в Волынской, Запорожской, Кировоградской и Николаевской областях.

Всех, кто заметит вредителя, Госпродпотребслужба просит сообщать в региональное отделение.

В предыдущие годы американской белой бабочки уже фиксировали на Волыни, где карантин из-за этого вредителя продолжается пять лет, а площадь заражения постоянно растет.

А вот что касается нашествия саранчи, то в службе сообщили об отмене особого режима защиты растений на части земельных угодий Запорожской области, где ранее существовала угроза распространения насекомых.

"По состоянию на сегодня на территории Украины не наблюдается очагов численности саранчи, а риски массового распространения этого вредителя отсутствуют", – подчеркнули в Госпродпотребслужбе.

Ранее Фокус писал, что в Украине начали готовить саранчу, причем даже в ресторанах. Мы также писали про нашествие земляных лягушек в Днепропетровской области.