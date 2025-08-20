"Поїдемо до Путіна": жителі Донецька, які залишилися без води, готові оголосити бунт (відео)

Жителі Куйбишевського району Донецька пообіцяли поїхати до Ростова, а звідти — до Москви, до російського президента Володимира Путіна, через проблеми з водою в місті.

Related video

Мешканці багатоповерхівок на вулиці Слєпньова записали відео, де обурюються через те, як у місті розподіляють воду. Кадри з обуреними городянами, які тримають у руках порожні пластикові пляшки, опублікував Telegram-канал Donetsk Live.

За словами людей, у п'ятикубовій бочці, яку їм привіз і поставив місцевий підприємець, свіжа вода з'являється раз на 5-7 днів, тоді як в інші райони її возять або щодня, або кожні три дні.

Наприкінці чотирихвилинної тиради жіночий голос за кадром каже, що вони вже втомилися від того, що їх годують "завтраками", обіцяючи привезти воду, і готові діяти. Вони пообіцяли зібратися двома будинками і поїхати до чиновників.

"Ми не знаємо, що робити. Ми не скаржимося. Не тому, що на публіку працюємо. Просто чисто по-людськи... Потім поїдемо до Ростова, а з Ростова поїдемо і до Москви. Ми вже прожили цю війну, вижили, переживемо і це. Що це таке? Знущання!" — заявляє мешканка Донецька.

Один із чоловіків каже, що вони прийдуть подивитися, чи є у можновладців вода, і в разі чого обіцяють навідатися до них із баклажками та брудною білизною.

"Зверніть на нас увагу. Якщо завтра у нас не буде води, ми завтра ж виїжджаємо і їдемо на Ростов. Машини ходять, за свій рахунок. І будемо їхати до Путіна. Нехай він подивиться. Тому що всі красиво говорять, всі красиво пояснюють, а ніхто нічого не робить!" — резюмувала авторка відео.

Традиційна картина в окупованих містах Донбасу Фото: DonetskLive/Telegram

Жителі окупованих міст раз у раз публікують відео, де кажуть, що навіть погодинний графік води не працює, і люди не можуть набрати її для своїх потреб. Вулиці заполонили містяни з пластиковою тарою та черги за водою з бочок, які, як уже говорилося вище, наповнюються не щодня.

"Ви не уявляєте, як зас*али Донецьк у прямому сенсі слова. Г*вном смердить не поблизу смітників, а вже скрізь. Не рятують ні кондиціонери, ні ароматизатори. Г*вно в пакетах валяється по вулиці, у сміттєвих баках, хтось кидає прямо з вікон. Донецьк із міста троянд став містом г*вна", — написав у Х користувач Ігор Дікінштейн.

Фото: Скриншот

Проблеми з водою в Донецьку: що відомо

В окупованому Донецьку спостерігаються серйозні проблеми з водопостачанням. Вода подається за графіком, часто раз на кілька днів, а в деяких районах її немає по кілька днів поспіль. Ця ситуація погіршилася влітку 2025 року, коли посуха призвела до дефіциту води. Місцеві жителі повідомляють, що в унітази доводиться класти пакети, щоб змити.

За словами Миколи Осиченка, колишнього президента Маріупольського телебачення, з 2014 до 2022 року, 8 років, попри обстріли Донбасу, в Донецьк йшла вода з української території каналом Сіверський Донець-Донбас, — розповів він виданню "Новое время".

"У 2022 році, коли Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну, були розбиті фільтрувальні станції, дамби і канал. І все, води немає. У 2022 році окупаційна влада почала споживати воду з резервних водосховищ, яких на той момент у регіоні було досить багато. Але ці водосховища саме резервні, води там було на тиждень, на місяць максимум, але не на три з половиною роки. І ось вода в них закінчилася. Точка. Води більше не буде", — пояснив він.

Бочки стоять без води по кілька днів

На запитання, що відбувається з водоводом Дон-Донбас (йде на 194 км від хутора Дугіно в Азовському районі Ростовської області, складається з двох ниток труб діаметром 1,2 м), який тягнули російські власті з 2022 року, Осиченко відповів:

"170 мільярдів рублів на ньому були розпиляні, розкрадені. Заступник міністра оборони Росії Тимур Іванов сів (за даними ЗМІ, він курирував цей проєкт). Але води так і немає. Є одна нитка водоводу, вона там у кращому разі дає 350 тисяч літрів води. А потрібен мільйон на день, і його немає".

Він додав, що жителі Донбасу почнуть масово виїжджати, бо розуміють: якщо води немає, то її й не буде, а взяти її ніде, оскільки канал Сіверський Донець-Донбас нині завалений тілами людей і спаленою технікою, а дамби та фільтрувальні станції розбиті.

ЗС РФ повністю знищили труби каналу Сіверський Донець — Донбас

Тому розв'язати цю проблему неможливо без України і без припинення військових дій.

"Для відновлення водопостачання Донбасу (а проблеми є не тільки на окупованій території, а й на неокупованій теж) потрібна зупинка бойових дій. І без мільярдів доларів, які потрібно тепер у це буде вбухати, ніяк це вирішити не можна", — наголосив Осиченко.

У Донецьку є два водосховища: Нижньокальміуське і Донецьке море. Однак, за повідомленнями, навіть ці водойми не забезпечують достатньої кількості води. Видання BBC пише, що ситуація настільки критична, що про неї заговорили навіть проросійські джерела.

Раніше Фокус писав, як Путін використає проблеми з водопостачанням Донецька і Криму в переговорах з Трампом.

Ми також розповідали, як живуть у Донецьку після 11 років окупації.