"Поедем к Путину": жители Донецка, оставшиеся без воды, готовы объявить бунт (видео)

Жители Куйбышевского района Донецка пообещали поехать в Ростов, а оттуда – в Москву, к российскому президенту Владимиру Путину, из-за проблем с водой в городе.

Жители многоэтажек на улице Слепнева записали видео, где негодуют из-за того, как в городе распределяют воду. Кадры с возмущенными горожанами, которые держат в руках пустые пластиковые бутылки, опубликовал Telegram-канал Donetsk Live.

По словам людей, в пятикубовой бочке, которую им привез и поставил местный предприниматель, свежая вода появляется раз в 5-7 дней, в то время как в другие районы ее возят либо ежедневно, либо каждые три дня.

В конце четырехминутной тирады женский голос за кадром говорит, что они уже устали от того, что их кормят "завтраками", обещая привезти воду, и готовы действовать. Они пообещали собраться двумя домами и поехать к чиновникам.

"Мы не знаем, что делать. Мы не жалуемся. Не потому, что на публику работаем. Просто чисто по-человечески… Потом поедем в Ростов, а с Ростова поедем и в Москву. Мы уже прожили эту войну, выжили, переживем и это. Что это такое? Издевательство!" – заявляет жительница Донецка.

Один из мужчин говорит, что они придут посмотреть, если ли у властьимущих вода, и в случае чего обещают нагрянуть к ним с баклажками и грязным бельем.

"Обратите на нас внимание. Если завтра у нас не будет воды, мы завтра же выезжаем и едем на Ростов. Машины ходят, за свой счет. И будем ехать к Путину. Пускай он посмотрит. Потому что все красиво говорят, все красиво объясняют, а никто ничего не делает!" – резюмировала автор видео.

Жители оккупированных городов то и дело публикуют видео, где говорят, что даже почасовой график воды не работает, и люди не могут набрать ее для своих нужд. Улицы заполонили люди с пластиковой тарой и очереди за водой из бочек, которые, как уже говорилось выше, наполняются не ежедневно.

"Вы не представляете, как зас*али Донецк в прямом смысле слова. Г*вном воняет не вблизи мусорников, а уже везде. Не спасают ни кондиционеры, ни ароматизаторы. Г*вно в пакетах валяется по улице, в мусорных баках, кто-то бросает прямо из окон. Донецк из города роз, стал городом г*вна", – написал в Х пользователь Игорь Дикинштейн.

Проблемы с водой в Донецке: что известно

В оккупированном Донецке наблюдаются серьезные проблемы с водоснабжением. Вода подается по графику, часто раз в несколько дней, а в некоторых районах ее нет по несколько дней подряд. Эта ситуация усугубилась летом 2025 года, когда засуха привела к дефициту воды. Местные жители сообщают, что в унитазы приходится класть пакеты, чтобы смыть.

По словам Николая Осыченко, бывшего президента Мариупольского телевидения, с 2014 по 2022 год, 8 лет, несмотря на обстрелы Донбасса, в Донецк шла вода с украинской территории по каналу Северский Донец - Донбасс, – рассказал он изданию "Новое время".

"В 2022 году, когда Путин начал полномасштабное вторжение в Украину, были разбиты фильтровальные станции, дамбы и канал. И все, воды нет. В 2022 году оккупационные власти начали потреблять воду из резервных водохранилищ, коих на тот момент в регионе было довольно много. Но эти водохранилища именно резервные, воды там было на неделю, на месяц максимум, но не на три с половиной года. И вот вода в них закончилась. Точка. Воды больше не будет", – объяснил он.

Бочки стоят без воды по несколько дней

На вопрос, что происходит с водоводом Дон-Донбасс (идет на 194 км от хутора Дугино в Азовском районе Ростовский области, состоит из двух нитей труб диаметром 1,2 м), который тянули российские власти с 2022 года, Осыченко ответил:

"170 миллиардов рублей на нем были распилены, разворованы. Замминистра обороны России Тимур Иванов сел (по данным СМИ, он курировал этот проект). Но воды так и нет. Есть одна нитка водовода, она там в лучшем случае дает 350 тысяч литров воды. А нужен миллион в день, и его нет".

Он добавил, что жители Донбасса начнут массово выезжать, потому что понимают: если воды нет, то ее и не будет, а взять ее негде, поскольку канал Северский Донец-Донбасс сейчас завален телами людей и сожженной техникой, а дамбы и фильтровальные станции разбиты.

ВС РФ полностью уничтожили трубы канала Северский Донец - Донбасс

Поэтому решить эту проблему невозможно без Украины и без прекращения военных действий.

"Для восстановления водоснабжения Донбасса (а проблемы есть не только на оккупированной территории, но и на неоккупированной тоже) нужна остановка боевых действий. И без миллиардов долларов, которые нужно теперь в это будет будет вбухать, никак это решить нельзя", – подчеркнул Осиченко.

В Донецке есть два водохранилища: Нижнекальмиусское и Донецкое море. Однако, по сообщениям, даже эти водоемы не обеспечивают достаточного количества воды. Издание BBC пишет, что ситуация настолько критическая, что о ней заговорили даже пророссийские источники.

