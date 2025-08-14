Аргумент для Аляски: как Путин использует проблемы с водоснабжением Донецка и Крыма в переговорах с Трампом
Одним из способов, которыми Путин попробует надавить на Трампа в предстоящем диалоге на Аляске — водный вопрос, предполагает аналитик Алексей Копытько. Грандиозные проблемы с водой в Донецке и Крыму могут стать для Кремля аргументом передачи под его власть половины Левобережной Украины.
Вода и Аляска.
Один из приемов, которые используют россияне — рационализация своих преступлений. Что требует встречных акцентов.
Смотрим на примере воды.
1. Россияне вторглись на Донбасс, угробили коммунальную инфраструктуру, разрушили систему водоотведения шахт, уничтожили оборудование, трубы и русло канала "Донец-Донбасс", высосали все резервные емкости (водохранилища).
Прямым следствием этого стало резкое ухудшение ситуации с водой на оккупированной части Донецкой области, в частности в самом Донецке, который превращается в клоаку.
Несмотря на деградацию промышленности и бегство населения, дефицит воды нарастает. Москва пыталась частично решить эту проблему с помощью постройки водовода "Дон-Донбасс". Но что-то пошло не так. Одну нитку водовода из двух просто украли.
Сейчас в Донецке массово продают бутилированную воду, которую производят чьи надо заводы. В общем, в городе, который совсем недавно принимал матчи Евро и Лиги чемпионов, концерты топ-уровня, в деталях реализован сюжет фильма "Безумный Макс".
Естественно, роспропаганда обвиняет в случившемся Украину. Ведь не Путина же? И задвигает тезис: чтобы реанимировать систему водообеспечения Донецкой области, надо захватить Славянск и исток канала "Донец-Донбасс" поблизости от Райгородка. Тогда быстренько все восстановят и жизнь наладится!
Россияне в реал-политических разговорах с зарубежными партнерами наверняка используют аргумент воды и "гуманитарного кризиса". Мол, нам нужно еще совсем немножко территории, и тогда возможен диалог.
Во-первых, ничего не наладится. Параллельно с реанимацией канала, насосных станций, нужны огромные инвестиции в коммунальную сферу, консервацию убитых шахт и др. Чего заведомо не будет.
Во-вторых, указанный канал не работает сам по себе. Для поддержания уровня воды в Северском Донце с целью обеспечения потребностей Донбасса был построен канал "Днепр-Северский Донец", к инфраструктуре которого относятся два крупных водохранилища в Харьковской области — Краснопавловское и Орельское. А часть водотока происходит практически по границе Днепропетровской и Полтавской областей.
Т.е. для гарантированной подачи воды необходимо контролировать весь этот путь. Что подводит к закономерному вопросу.
Если смотреть через призму "водной" логики, какая мотивация у Кремля останавливаться и не пытаться захватить южную треть Харьковской области и весь левый берег Днепропетровской?
Никакой. Славянска им чисто технически не хватит.
Т.е. восприятие "водной" логики Кремля — это прямое подстрекательство к продолжению войны и территориальных захватов.
Если партнеры не хотят затягивания войны на годы, никакие аргументы "ради воды" даже слушать не должны.
2. Одновременно существует проблема воды в Крыму и на оккупированной части Херсонской области (Запорожской чуть в меньшей степени).
Дамбу россияне взорвали. Каналы угробили. Теоретически подать воду из Днепра в Крым без дамбы с помощью насосных станций, чтоб дальше она самотеком шла до полуострова, а там снова насосы/трубы — очень дорого и проблемно из-за недостаточного объема воды в Днепре. Дамба — это годы.
Рост населения в Крыму и хищническое использование подземных водных ресурсов создали каскад проблем, которые не решить просто деньгами и технологиями — понадобится очень много времени. Ученые прогнозируют несколько засушливых лет, что еще больше усугубит ситуацию…
Итого. Никаких волшебных решений водных проблем не существует. Вина — исключительно на россиянах. Даже в самом лучшем случае — это годы и огромные деньги.
Необходимое условие для теоретического старта работы с этими проблемами — стабильный мир и всестороннее вовлечение Украины. Чего даже теоретически не будет без надежных механизмов предотвращения агрессии. Т.е. оружия и военных союзов.
Те, кто сходу не отбрасывает "водные" претензии РФ, де-факто выступают за передачу под контроль Москвы половины Левобережной Украины. После чего неизбежно последуют другие претензии. И снова война.
Поэтому никакая рационализация агрессии в принципе недопустима.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.