"Воно є, але його немає": на Донбасі пересох знаменитий "макіївський роднічок", що став мемом (фото)
Знамените джерело в Макіївці, яке восени 2022 року стало мемом після того, як у нього хтось напаскудив, практично пересохло.
Вода в ньому ледве-ледве тече, скаржаться місцеві жителі. Відповідні кадри публікують місцеві Z-канали.
"Ну ось, було джерельце і немає джерельця. Ні, воно то є, як не є. Але його немає", — каже чоловічий голос за кадром.
Біля джерела можна помітити якусь ритуальну споруду з хрестами та іконою. За словами коментаторів, багато років тому якийсь чоловік почистив його, облагородив, а потім батюшка приїхав і освятив його. Відтоді на його благоустрій ніхто не відволікався.
Пересихання джерела багато хто пов'язує із загальною критичною ситуацією з водопостачанням. Через посуху і знищення каналу Сіверський Донець-Донбас регіон залишився без води.
"Макіївський роднічок": чим знаменитий
Джерело розташоване в околицях Макіївки, поруч зі ставком на річці Калиновій. Це місце також відоме як "макіївський роднічок", хоча це не офіційна назва, а радше народна.
"Макіївський роднічок" — мем, який з'явився восени 2022 року. 6 вересня 2022 року в групі "Життя в ДНР" опублікували пост, у якому йшлося про те, що джерело було осквернене:
"Хтось нас*ав у джерельце в Макіївці на Об'єднаному, де люди набирають собі питну воду. Тварюка".
Інформацію підкріпили фотографіями екскрементів, що плавають у воді.
Пост швидко поширився мережею, де люди почали жартувати про те, що осквернення вчинили якісь "бандерівці" або ж це зробив особисто Байден.
З'являлися багаторазові заклики про те, що #МЫ_НЕ_ПРОСТИМ Макіївський роднічок, виставляючи інцидент ледь не повноцінним терактом.
Видавництво пародійних новин Panorama повідомляло, що "Ілон Маск виділить кілька мільйонів доларів на відновлення джерела", яке за значущістю було порівняно з "Азовсталлю".
Місцеві ж жителі ні такої популярності, ні жартів не оцінили.
Раніше Фокус писав, що Донецьк та інші окуповані регіони Донбасу зіткнулися з дефіцитом води і погрожують "дійти до Путіна". Експерти прогнозують, що через її відсутність жителі колись багатого і красивого міста будуть змушені виїжджати з нього.
Ми також повідомляли, як Путін використає проблеми з водопостачанням Донецька і Криму в переговорах із Трампом.