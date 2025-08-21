"Воно є, але його немає": на Донбасі пересох знаменитий "макіївський роднічок", що став мемом (фото)

Знамените джерело в Макіївці, яке восени 2022 року стало мемом після того, як у нього хтось напаскудив, практично пересохло.

Вода в ньому ледве-ледве тече, скаржаться місцеві жителі. Відповідні кадри публікують місцеві Z-канали.

"Ну ось, було джерельце і немає джерельця. Ні, воно то є, як не є. Але його немає", — каже чоловічий голос за кадром.

Біля джерела можна помітити якусь ритуальну споруду з хрестами та іконою. За словами коментаторів, багато років тому якийсь чоловік почистив його, облагородив, а потім батюшка приїхав і освятив його. Відтоді на його благоустрій ніхто не відволікався.

Біля джерела побудували щось на зразок каплиці Фото: Скрин відео

Пересихання джерела багато хто пов'язує із загальною критичною ситуацією з водопостачанням. Через посуху і знищення каналу Сіверський Донець-Донбас регіон залишився без води.

"Макіївський роднічок": чим знаменитий

Джерело розташоване в околицях Макіївки, поруч зі ставком на річці Калиновій. Це місце також відоме як "макіївський роднічок", хоча це не офіційна назва, а радше народна.

"Макіївський роднічок" — мем, який з'явився восени 2022 року. 6 вересня 2022 року в групі "Життя в ДНР" опублікували пост, у якому йшлося про те, що джерело було осквернене:

"Хтось нас*ав у джерельце в Макіївці на Об'єднаному, де люди набирають собі питну воду. Тварюка".

Інформацію підкріпили фотографіями екскрементів, що плавають у воді.

Пост швидко поширився мережею, де люди почали жартувати про те, що осквернення вчинили якісь "бандерівці" або ж це зробив особисто Байден.

З'являлися багаторазові заклики про те, що #МЫ_НЕ_ПРОСТИМ Макіївський роднічок, виставляючи інцидент ледь не повноцінним терактом.

Макіївському джерельцю навіть присвятили пісню

Видавництво пародійних новин Panorama повідомляло, що "Ілон Маск виділить кілька мільйонів доларів на відновлення джерела", яке за значущістю було порівняно з "Азовсталлю".

Місцеві ж жителі ні такої популярності, ні жартів не оцінили.

Раніше Фокус писав, що Донецьк та інші окуповані регіони Донбасу зіткнулися з дефіцитом води і погрожують "дійти до Путіна". Експерти прогнозують, що через її відсутність жителі колись багатого і красивого міста будуть змушені виїжджати з нього.

