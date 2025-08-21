"Он есть, но его нет": на Донбассе пересох знаменитый "макеевский родничок", ставший мемом (фото)
Знаменитый родник в Макеевке, который осенью 2022 года стал мемом после того, как в него кто-то нагадил, практически пересох.
Вода в нем еле-еле течет, жалуются местные жители. Соответствующие кадры публикуют местные Z-каналы.
"Ну вот, был родничок и нет родничка. Не, он то есть, как не есть. Но его нет", – говорит мужской голос за кадром.
Возле родника можно заметить некое ритуальное сооружение с крестами и иконой. По словам комментаторов, много лет назад какой-то мужчина почистил его, облагородил, а затем батюшка приехал и освятил его. С тех пор на его благоустройство никто не отвлекался.
Пересыхание родника многие связывают с общей критической ситуаций с водоснабжением. Из-за засухи и уничтожения канала Северский Донец-Донбасс регион остался без воды.
"Макеевский родничок": чем знаменит
Родник находится в окрестностях Макеевки, рядом с прудом на реке Калиновой. Это место также известно как "Макеевский родничок", хотя это не официальное название, а скорее народное.
"Макеевский родничок" – мем, который появился осенью 2022 года. 6 сентября 2022 года в группе "Жизнь в ДНР" был опубликован пост, в котором говорилось, что родник был осквернен:
"Кто-то нас*ал в родничок в Макеевке на Объединенном, где люди набирают себе питьевую воду. Тварь".
Информацию подкрепили фотографиями экскрементов, плавающих в воде.
Пост быстро распространился по сети, где люди стали шутить о том, что осквернение осуществили некие "бандеровцы" или же это сделал лично Байден.
Появлялись многократные призывы о том, что #МЫ_НЕ_ПРОСТИМ Макеевский родничок, выставляя инцидент едва ли не полноценным терактом.
Издательство пародийных новостей Panorama сообщало, что "Илон Маск выделит несколько миллионов долларов на восстановление родника", который по значимости был сравнен с "Азовсталью".
Местные же жители ни такой популярности, ни шуток не оценили.
Ранее Фокус писал, что Донецк и другие оккупированные регионы Донбасса столкнулись с дефицитом воды и угрожают "дойти до Путина". Эксперты прогнозируют, что из-за ее отсутствия жители некогда богатого и красивого города будут вынуждены уезжать из него.
Мы также сообщали, как Путин использует проблемы с водоснабжением Донецка и Крыма в переговорах с Трампом.