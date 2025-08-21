"Он есть, но его нет": на Донбассе пересох знаменитый "макеевский родничок", ставший мемом (фото)

Знаменитый родник в Макеевке, который осенью 2022 года стал мемом после того, как в него кто-то нагадил, практически пересох.

Related video

Вода в нем еле-еле течет, жалуются местные жители. Соответствующие кадры публикуют местные Z-каналы.

"Ну вот, был родничок и нет родничка. Не, он то есть, как не есть. Но его нет", – говорит мужской голос за кадром.

Возле родника можно заметить некое ритуальное сооружение с крестами и иконой. По словам комментаторов, много лет назад какой-то мужчина почистил его, облагородил, а затем батюшка приехал и освятил его. С тех пор на его благоустройство никто не отвлекался.

Возле родника построили что-то наподобие каплицы Фото: Скрин видео

Пересыхание родника многие связывают с общей критической ситуаций с водоснабжением. Из-за засухи и уничтожения канала Северский Донец-Донбасс регион остался без воды.

"Макеевский родничок": чем знаменит

Родник находится в окрестностях Макеевки, рядом с прудом на реке Калиновой. Это место также известно как "Макеевский родничок", хотя это не официальное название, а скорее народное.

"Макеевский родничок" – мем, который появился осенью 2022 года. 6 сентября 2022 года в группе "Жизнь в ДНР" был опубликован пост, в котором говорилось, что родник был осквернен:

"Кто-то нас*ал в родничок в Макеевке на Объединенном, где люди набирают себе питьевую воду. Тварь".

Информацию подкрепили фотографиями экскрементов, плавающих в воде.

Пост быстро распространился по сети, где люди стали шутить о том, что осквернение осуществили некие "бандеровцы" или же это сделал лично Байден.

Появлялись многократные призывы о том, что #МЫ_НЕ_ПРОСТИМ Макеевский родничок, выставляя инцидент едва ли не полноценным терактом.

Макеевскому родничку даже посвятили песню

Издательство пародийных новостей Panorama сообщало, что "Илон Маск выделит несколько миллионов долларов на восстановление родника", который по значимости был сравнен с "Азовсталью".

Местные же жители ни такой популярности, ни шуток не оценили.

Ранее Фокус писал, что Донецк и другие оккупированные регионы Донбасса столкнулись с дефицитом воды и угрожают "дойти до Путина". Эксперты прогнозируют, что из-за ее отсутствия жители некогда богатого и красивого города будут вынуждены уезжать из него.

Мы также сообщали, как Путин использует проблемы с водоснабжением Донецка и Крыма в переговорах с Трампом.