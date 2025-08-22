Масштабна буря обрушилася на Полтавську область: у регіоні аварійні відключення світла (фото)

22 серпня через Полтавську область пронісся ураган, який залишив без електрики тисячі абонентів. Швидкість вітру подекуди сягала 15-20 метрів на секунду.

Унаслідок розгулу стихії сталося аварійне відключення від електропостачання у 26 населених пунктах, повідомив т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут.

"За інформацією АТ "Полтаваобленерго" без світла залишилося 938 юридичних та 9211 побутових абонентів у Лохвицькій, Пирятинській, Лубенській, Миргородській, Полтавській, Чорнухинській, Чутівській громадах", — написав він у соцмережі.

Крім того, у Пирятинській територіальній громаді пошкоджено близько 100 дахів, а також зафіксовано падіння дерев.

Чиновник додав, що аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання.

Тимчасом очевидці публікують у соцмережах наслідки буревію. Як видно на кадрах, вітер зірвав дахи будинків у Лубенському районі.

Вітер позривав дахи будинків у Лубенському районі Фото: Соцсети Фото: Pinera

Жителі Пирятинського району частково залишилися без інтернету, і провайдер повідомив, що ремонт неможливий, оскільки негода ще вирує.

У Пирятинському районі попадали дерева Фото: Соцсети і пошкоджено кабелі інтернет-провайдера Фото: Соцсети

Полтавський обласний гідрометцентр попереджає, що в суботу, 23 серпня, у Полтаві та області очікуються грози та зливи.

Фото: Скриншот

