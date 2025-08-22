Масштабная буря обрушилась на Полтавскую область: в регионе аварийные отключения света (фото)

22 августа через Полтавскую область пронесся ураган, который оставил без электричества тысячи абонентов. Скорость ветра местами достигала 15-20 метров в секунду.

В результате разула стихии произошло аварийное отключение от электроснабжения в 26 населенных пунктах, сообщил в.и.о. главы Полтавской ОВА Владимир Когут.

"По информации АО "Полтаваоблэнерго" без света осталось 938 юридических и 9211 бытовых абонентов в Лохвицкой, Пирятинской, Лубенской, Миргородской, Полтавской, Чернухинской, Чутовской общинах", – написал он в соцсети.

Кроме того, в Пирятинской территориальной общине повреждены около 100 крыш, а также зафиксировано падение деревьев.

Чиновник добавил, что аварийные бригады уже работают над возобновлением электроснабжения.

Тем временем очевидцы публикуют в соцсетях последствия урагана. Как видно на кадрах, ветер сорвал крыши домов в Лубенском районе.

Ветер посрывал крыши домов в Лубенском районе Фото: Соцсети Фото: Фото из соцсетей

Жители Пирятинского района частично остались без интернета, и провайдер сообщил, что ремонт невозможен, поскольку непогода еще бушует.

В Пирятинском районе попадали деревья Фото: Соцсети и повреждены кабели интернетпровайдера Фото: Соцсети

Полтавский областной гидрометцентр предупреждает, что в субботу, 23 августа, в Полтаве и области ожидаются грозы и ливни.

Фото: Скриншот

Ранее Фокус писал, какие опасные атмосферные явления идут в Украину. Мы также сообщали, что активный циклон из стран Средиземноморья принесет ливни на выходных.