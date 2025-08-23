Жодної спеки: Діденко розповіла, якою буде погода на День Незалежності (карта)

24 серпня, у День Незалежності України, погода буде такою ж яскравою і цікавою, як і "іменинниця". У деяких регіонах стовпчики термометра опустяться до +8...+12 градусів.

Головний бонус погоди на 24 серпня — відсутність спеки, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко. При цьому в деяких регіонах не обійдеться без опадів.

На початку доби, вночі та вранці дощі пройдуть у західних областях, а вдень і ввечері поширяться на північну та центральну частину України.

У східних областях очікується переважно суха погода. Не прогнозуються опади і в південній частині країни, хоча до вечора можуть пройти локальні дощі. Вітер буде північно-західний, помірний, іноді з поривами.

Фото: Telegram/Наталка Діденко

Щодо температури повітря, то вночі вона становитиме в середньому +8 +12 градусів. На півдні та сході буде дещо тепліше — від +12 до +16.

Вдень на півночі, заході та Вінниччині стовпчики термометрів піднімуться лише до +15+19.

На півдні, у більшості центральних областей і на сході повітря прогріється до +20 +25 градусів, на південному сході — до +27 градусів.

У Києві на День Незалежності вночі, вранці та в першій половині дня опадів не передбачається.

Починаючи з обіду, у столиці атмосферний фронт зумовить дощ і поривчастий вітер. Температура повітря становитиме від +18 до +20 градусів.

Нагадаємо, у Києві на День Незалежності тимчасово закриють на вхід і вихід станцію метро "Майдан Незалежності". Ми також розповідали, куди піти в столиці 24 серпня.