Никакой жары: Диденко рассказала, какой будет погода на День Независимости (карта)
24 августа, в День Независимости Украины, погода будет такой же яркой и интересной, как и "именинница". В некоторых регионах столбики термометра опустятся до +8…+12 градусов.
Главный бонус погоды на 24 августа – отсутствие жары, сообщает синоптик Наталья Диденко. При этом в некоторых регионах не обойдется без осадков.
В начале суток, ночью и утром дожди пройдут в западных областях, а днем и вечером распространятся на северную и центральную часть Украины.
В восточных областях ожидается преимущественно сухая погода. Не прогнозируются осадки и в южной части страны, хотя к вечеру могут пройти локальные дожди. Ветер буде северо-западный, умеренный, иногда с порывами.
Что касается температуры воздуха, что ночью она составит в среднем +8 +12 градусов. На юге и востоке будет несколько теплее – от +12 до +16.
Днем на севере, западе и Винницкой области столбики термометров поднимутся только до +15+19.
На юге, в большинстве центральных областей и на востоке воздух прогреется до +20 +25 градусов, на юго-востоке – до +27 градусов.
В Киеве на День Независимости ночью, утром и в первой половине дня осадков не предвидится.
Начиная с обеда, в столице атмосферный фронт обусловит дождь и порывистый ветер. Температура воздуха составит от +18 до +20 градусов.
Напомним, в Киеве на День Независимости временно закроют на вход и выход станцию метро "Майдан Незалежності". Мы также рассказывали, куда пойти в столице 24 августа.