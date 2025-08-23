Никакой жары: Диденко рассказала, какой будет погода на День Независимости (карта)

24 августа, в День Независимости Украины, погода будет такой же яркой и интересной, как и "именинница". В некоторых регионах столбики термометра опустятся до +8…+12 градусов.

Главный бонус погоды на 24 августа – отсутствие жары, сообщает синоптик Наталья Диденко. При этом в некоторых регионах не обойдется без осадков.

В начале суток, ночью и утром дожди пройдут в западных областях, а днем ​​и вечером распространятся на северную и центральную часть Украины.

В восточных областях ожидается преимущественно сухая погода. Не прогнозируются осадки и в южной части страны, хотя к вечеру могут пройти локальные дожди. Ветер буде северо-западный, умеренный, иногда с порывами.

Что касается температуры воздуха, что ночью она составит в среднем +8 +12 градусов. На юге и востоке будет несколько теплее – от +12 до +16.

Днем на севере, западе и Винницкой области столбики термометров поднимутся только до +15+19.

На юге, в большинстве центральных областей и на востоке воздух прогреется до +20 +25 градусов, на юго-востоке – до +27 градусов.

В Киеве на День Независимости ночью, утром и в первой половине дня осадков не предвидится.

Начиная с обеда, в столице атмосферный фронт обусловит дождь и порывистый ветер. Температура воздуха составит от +18 до +20 градусов.

