Вбивство Парубія має загадковий збіг зі смертю іншого націоналіста 22 роки тому, — ЗМІ (фото)

30 серпня 2025 року в середмісті Львові було вбито колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія. Водночас рівно 22 року тому вбивство іншого діяча українського націоналізму змушує задуматися про моторошний збіг двох подій.

Саме 30 серпня 2003 року біля свого будинку загинув за нез'ясованих обставин провідний діяч українського націоналістичного руху Іван Гавдида, повідомляє Telegraf.

За повідомленнями журналістів, Іван Гавдида обіймав посаду заступника голови Організації українських націоналістів, а також керував Центром національного відродження імені Степана Бандери. Крім того, він входив до складу депутатської фракції "Наша Україна" в Тернопільській обласній раді.

Особливу увагу політик приділяв роботі з молоддю, прагнучи формувати патріотичні цінності та протидіяти поширенню російського впливу на українське суспільство. Він був категорично проти передачі Почаївської лаври у користування УПЦ Московського патріархату.

"Багато молодих людей, з якими працював Гавдида, згодом стали учасниками Революції гідності та пішли воювати на фронт російсько-української війни. Він вирізнявся принциповістю та не погоджувався на жодні компроміси з політичними силами, які відстоювали проросійські інтереси", — наголошується у публікації.

Іван Гавдида разом з представниками організації "Пласт"

ЗМІ зазначають, що політик неодноразово виступав з різкою критикою української влади за поступки Кремлю у 1990-х та 2000-х роках. Він попереджав про небезпеку втрати незалежності та прогнозував неминучість воєнного зіткнення з Росією.

"30 серпня 2003 року Іван Гавдида трагічно загинув за нез’ясованих обставин. Слідчі органи так і не встановили, хто був замовником та виконавцем убивства. Патріотичні організації переконані: політик став жертвою гібридної агресії Росії проти України, яка розпочалася задовго до подій 2014 року", — йдеться у матеріалі.

Раніше Фокус повідомляв, що у Львові вбили ексспікера Верховної Ради Парубія. Поліція повідомляє, що наразі тривають пошуки причетного до вбивства політика.

Пізніше нардеп Княжицький вважає, що вбивство його однопартійця має "російський слід". Він додає, що Парубія було вбито через його політичну активність.