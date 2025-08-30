Убийство Парубия имеет загадочное совпадение со смертью другого националиста 22 года назад, — СМИ (фото)

30 августа 2025 года в центре Львова был убит бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий. В то же время ровно 22 года назад убийство другого деятеля украинского национализма заставляет задуматься о жутком совпадении двух событий.

Именно 30 августа 2003 года возле своего дома погиб при невыясненных обстоятельствах ведущий деятель украинского националистического движения Иван Гавдида, сообщает Telegraf.

По сообщениям журналистов, Иван Гавдида занимал должность заместителя председателя Организации украинских националистов, а также руководил Центром национального возрождения имени Степана Бандеры. Кроме того, он входил в состав депутатской фракции "Наша Украина" в Тернопольском областном совете.

Особое внимание политик уделял работе с молодежью, стремясь формировать патриотические ценности и противодействовать распространению российского влияния на украинское общество. Он был категорически против передачи Почаевской лавры в пользование УПЦ Московского патриархата.

"Многие молодые люди, с которыми работал Гавдида, впоследствии стали участниками Революции достоинства и пошли воевать на фронт российско-украинской войны. Он отличался принципиальностью и не соглашался ни на какие компромиссы с политическими силами, которые отстаивали пророссийские интересы", — отмечается в публикации.

Иван Гавдида вместе с представителями организации "Пласт" Фото: Из открытых источников

СМИ отмечают, что политик неоднократно выступал с резкой критикой украинской власти за уступки Кремлю в 1990-х и 2000-х годах. Он предупреждал об опасности потери независимости и прогнозировал неизбежность военного столкновения с Россией.

"30 августа 2003 года Иван Гавдида трагически погиб при невыясненных обстоятельствах. Следственные органы так и не установили, кто был заказчиком и исполнителем убийства. Патриотические организации убеждены: политик стал жертвой гибридной агрессии России против Украины, которая началась задолго до событий 2014 года", — говорится в материале.

Ранее Фокус сообщал, что во Львове убили экс-спикера Верховной Рады Парубия. Полиция сообщает, что сейчас продолжаются поиски причастного к убийству политика.

Позже нардеп Княжицкий считает, что убийство его однопартийца имеет "российский след". Он добавляет, что Парубий был убит из-за его политической активности.