Корупція на закупівлях РЕБ і дронів для ЗСУ: за нардепа Кузнєцова внесли 8 млн гривень застави

Народний депутат від "Слуги народу" Олексій Кузнєцов, який фігурував у справі про корупцію під час закупівель військової техніки для ЗСУ, може вийти на волю завдяки внесеній заставі.

Related video

Олексія Кузнєцова та інших посадовців звинувачували в отриманні "відкатів" на закупівлі РЕБ і дронів. Про це "Суспільному" розповіла прессекретарка Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) Олеся Чемерис.

ВАКС 4 серпня відправив депутата під варту на 60 днів і дозволив внести за нього заставу в розмірі 8 млн гривень. Прокурори просили збільшити цю суму до 30 млн.

Олексія Кузнєцова звинувачували в розкраданнях на закупівлях дронів

Відкати до 30%: у чому звинувачують Олексія Кузнєцова

НАБУ і САП 2 серпня викрили масштабну корупційну схему із завищенням цін у держконтрактах на закупівлю безпілотників і засобів РЕБ. Серед затриманих був Олексій Кузнєцов та ексголова Луганської обласної військової адміністрації, а нині — голова Мукачівської військової адміністрації Сергій Гайдай.

Правоохоронці з'ясували, що під час укладення держконтрактів на постачання техніки до 30% грошей повертали чиновникам як хабарі. Загалом затримано чотирьох осіб.

"Відкати" від оборудок, як повідомляли слідчі, отримували також голова адміністрації Рубіжного Андрій Юрченко та один із командирів бригади Нацгвардії "Рубіж" Василь Мішанський.

Відомо, що 2024 року фірма "Акоптерс" із двома співробітниками заробила близько $400 тис. на постачанні FPV-дронів різним територіальним громадам для потреб ЗСУ. У 2025 році компанія уклала щонайменше 10 таких самих контрактів на суму від 500 тис. до 25,6 млн гривень.

Прокурори зазначали, що компанія використовувала підроблені митні накладні та перепродавала привезені з Китаю БПЛА, видаючи їх за британські.

Нагадаємо, ЗМІ з'ясували, як живуть закарпатські митники Василь Пупена та Павло Лайош. Обидва їздять на дорогих авто і мають особняки площею до 300 кв. метрів.

Фокус раніше писав, що підозрюваний у розкраданнях на "Укрзалізниці" понад 140 млн грн нардеп Віктор Бондар міг вийти під заставу в 36,33 млн грн.