Коррупция на закупках РЭБ и дронов для ВСУ: за нардепа Кузнецова внесли 8 млн гривен залога

Фигурировавший в деле о коррупции при закупках военной техники для ВСУ народный депутат от "Слуги народа" Алексей Кузнецов может выйти на свободу благодаря внесенному залогу.

Алексея Кузнецова и других должностных лиц обвиняли в получении "откатов" на закупке РЭБ и дронов. Об этом "Суспільному" рассказала пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) Олеся Чемерис.

ВАКС 4 августа отправил депутата под стражу на 60 дней и разрешил внести за него залог в размере 8 млн гривен. Прокуроры просили увеличить эту сумму до 30 млн.

Алексея Кузнецова обвиняли в хищениях на закупках дронов

Откаты до 30%: в чем обвиняют Алексея Кузнецова

НАБУ и САП 2 августа раскрыли масштабную коррупционную схему с завышением цен в госконтрактах на закупки беспилотников и средств РЭБ. Среди задержанных был Алексей Кузнецов и экс-глава Луганской областной военной администрации, а ныне — глава Мукачевской военной администрации Сергей Гайдай.

Правоохранители выяснили, что при заключении госконтрактов на поставку техники до 30% денег возвращали чиновникам как взятки. Всего задержаны четыре человека.

"Откаты" от сделок, как сообщали следователи, получали также глава администрации Рубежного Андрей Юрченко и один из командиров бригады Нацгвардии "Рубеж" Василий Мишанский.

Известно, что в 2024 году фирма "Акоптерс" с двумя сотрудниками заработала около $400 тыс. на поставках FPV-дронов различным территориальным общинам для нужд ВСУ. В 2025 году компания заключила минимум 10 таких же контрактов на сумму от 500 тыс. до 25,6 млн гривен.

Прокуроры отмечали, что компания использовала поддельные таможенные накладные и перепродавала привезенные из Китая БПЛА, выдавая их за британские.

