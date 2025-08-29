Хищения в "Укрзалізниці": подозреваемый нардеп мог выйти из СИЗО под залог в 36 млн, — СМИ

Народный депутат Украины Виктор Бондарь, который подозревается в хищении в "Укрзалізниці" более 140 млн грн, мог выйти из-под стражи под залог в 36,33 млн грн.

О том, что на счет Высшего антикоррупционного суда поступили определенные как альтернатива содержанию в следственном изоляторе 36,33 миллиона, источники в учреждении сообщили журналисту Олегу Новикову, который освещает деятельность Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. По его словам, после внесения залога нардеп должен был выйти из СИЗО.

По данным журналиста, после выхода из-под стражи на Виктора Бондаря должны были возложить ряд обязанностей:

прибывать по каждому требованию;

не выезжать без разрешения за пределы Киевской области;

информировать об изменении своего места жительства или работы;

не общаться со свидетелями относительно обстоятельств своего дела;

сдать загранпаспорта на хранение;

носить электронный браслет.

Олег Новиков отметил, что Апелляционная палата ВАКС 27 августа оставляла Виктора Бондаря в СИЗО с возможностью внесения 36,33 млн грн залога, а под стражей парламентарий находился более полугода — с 14 февраля.

На момент публикации новости официальных комментариев относительно выхода нардепа из-под стражи не было.

Хищения в "Укрзализныце": детали дела Бондаря

Виктор Бондарь 1975 года рождения является беспартийным депутатом Верховной Рады Украины.

Пресс-служба САП сообщала 17 января 2025 года, что народный депутат Украины получил подозрение в хищении 140 млн грн в "Укрзалізниці". По данным следствия, он завладел средствами при закупке кабелей. Фамилию в САП не называли, однако журналист Олег Новиков утверждал со ссылкой на свои источники, что речь о члене комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Викторе Бондаре. Его соорганизаторами, по словам Новикова, были киевский бизнесмен Владимир Котляр и бывший первый заместитель начальника филиала "Центр обеспечения производства" в "Укрзалізниці" Алексей Онисимюк.

14 февраля в САП сообщили, что подозреваемого в хищении на закупках кабелей для "Укрзалізниці" нардепа взяли под стражу минимум на 60 дней, поскольку назначенный судом залог в 100 млн грн за него никто не внес.