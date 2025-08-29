Розкрадання в "Укрзалізниці": підозрюваний нардеп міг вийти з СІЗО під заставу у 36 млн, — ЗМІ

Народний депутат України Віктор Бондар, який підозрюється в розкраданні в "Укрзалізниці" понад 140 млн грн, міг вийти з-під варти під заставу у 36,33 млн грн.

Про те, що на рахунок Вищого антикорупційного суду надійшли визначені як альтернатива утриманню в слідчому ізоляторі 36,33 мільйона, джерела в установі повідомили журналісту Олегу Новікову, який висвітлює діяльність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За його словами, після внесення застави нардеп мав вийти з СІЗО.

За даними журналіста, після виходу з-під варти на Віктора Бондаря мали покласти низку обов'язків:

прибувати на кожну вимогу;

не виїжджати без дозволу за межі Київської області;

інформувати про зміну свого місця проживання чи роботи;

не спілкуватися зі свідками щодо обставин своєї справи;

здати закордонні паспорти на зберігання;

носити електронний браслет.

Олег Новіков зазначив, що Апеляційна палата ВАКС 27 серпня залишала Віктора Бондаря в СІЗО з можливістю внесення 36,33 млн грн застави, а під вартою парламентар перебував понад пів року — з 14 лютого.

На момент публікації новини офіційних коментарів щодо виходу нардепа з-під варти не було.

Розкрадання в "Укрзалізниці": деталі справи Бондаря

Віктор Бондар 1975 року народження є безпартійним депутатом Верховної Ради України.

Пресслужба САП повідомляла 17 січня 2025 року, що народний депутат України отримав підозру в розкраданні 140 млн грн в "Укрзалізниці". За даними слідства, він заволодів коштами під час закупівлі кабелів. Прізвище в САП не називали, проте журналіст Олег Новіков стверджував з посиланням на свої джерела, що мова про члена комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Віктора Бондаря. Його співорганізаторами, за словами Новікова, були київський бізнесмен Володимир Котляр і колишній перший заступник начальника філії "Центр забезпечення виробництва" в "Укрзалізниці" Олексій Онисимюк.

14 лютого в САП повідомили, що підозрюваного в розкраданні на закупівлях кабелів для "Укрзалізниці" нардепа взяли під варту щонайменше на 60 днів, оскільки призначену судом заставу у 100 млн грн за нього ніхто не вніс.