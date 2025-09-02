Незвичайне явище в Дніпрі: над містом повис "ядерний гриб" (фото)
У небі над Дніпром здійнялася хмара, що нагадує наслідок ядерного вибуху. Очевидці сподіваються, що це — не пророцтво від природи на прийдешню осінь.
У небі над Дніпром здійнялася хмара у вигляді "ядерного гриба". Фото незвичайного явища показали в місцевих Telegram-каналах.
Судячи з представлених фото, хмару незвичайної форми було видно в багатьох районах міста. Поступово "гриб" перетворився на звичайну хмару, що могло бути наслідком специфічних атмосферних явищ.
До воєнних подій природне явище не має стосунку.
"Сподіваємося, це не натяк, не пророцтво від природи і не спойлери на осінь 2025", — зазначають очевидці.
Зазначимо, що схожу хмару помічали над Миколаєвом у липні 2018 року. Експерти вказували, що явище називається Cumulonimbus incus, під час якого розтікаються в сторони обмерзлі частини хмари.
Cumulonimbus incus — ознака сильних висхідних потоків за високої вологості повітря. Згодом явище може спричинити грози.
Нагадаємо, в Україні очікують продовження спеки до +33 градусів через новий циклон. Зокрема, 3 вересня буде малохмарна погода, без опадів.
Холодна погода в Україні очікується в третій декаді вересня, коли в країну надійдуть арктичні маси. Перші заморозки очікуються після 20 вересня.