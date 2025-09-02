Незвичайне явище в Дніпрі: над містом повис "ядерний гриб" (фото)

У небі над Дніпром здійнялася хмара, що нагадує наслідок ядерного вибуху. Очевидці сподіваються, що це — не пророцтво від природи на прийдешню осінь.

Related video

У небі над Дніпром здійнялася хмара у вигляді "ядерного гриба". Фото незвичайного явища показали в місцевих Telegram-каналах.

Незвичайну хмару бачили в багатьох районах міста

Судячи з представлених фото, хмару незвичайної форми було видно в багатьох районах міста. Поступово "гриб" перетворився на звичайну хмару, що могло бути наслідком специфічних атмосферних явищ.

Схожу хмару помічали над Миколаєвом у 2018 році

До воєнних подій природне явище не має стосунку.

"Сподіваємося, це не натяк, не пророцтво від природи і не спойлери на осінь 2025", — зазначають очевидці.

Зазначимо, що схожу хмару помічали над Миколаєвом у липні 2018 року. Експерти вказували, що явище називається Cumulonimbus incus, під час якого розтікаються в сторони обмерзлі частини хмари.

Cumulonimbus incus — ознака сильних висхідних потоків за високої вологості повітря. Згодом явище може спричинити грози.

Нагадаємо, в Україні очікують продовження спеки до +33 градусів через новий циклон. Зокрема, 3 вересня буде малохмарна погода, без опадів.

Холодна погода в Україні очікується в третій декаді вересня, коли в країну надійдуть арктичні маси. Перші заморозки очікуються після 20 вересня.