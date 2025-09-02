Необычное явление в Днепре: над городом повис "ядерный гриб" (фото)

В небе над Днепром поднялось облако, напоминающее последствие ядерного взрыва. Очевидцы надеются, что это — не пророчество от природы на грядущую осень.

Related video

В небе над Днепром поднялось облако в виде "ядерного гриба". Фотографию необычного явления показали в местных Telegram-каналах.

Необычное облако видели во многих районах города

Судя по представленным фотографиям, облако необычной формы было видно во многих районах города. Постепенно "гриб" превратился в обычное облако, что могло быть следствием специфических атмосферных явлений.

Схожее облако замечали над Николаевом в 2018 году

К военными событиями природное явление не имеет отношения.

"Надеемся, это не намек, не пророчество от природы и не спойлеры на осень 2025", — отмечают очевидцы.

Отметим, что схожее облако замечали над Николаевом в июле 2018 года. Эксперты указывали, что явление называется Cumulonimbus incus, при котором растекаются в стороны обледеневшие части облака.

Cumulonimbus incus — признак сильных восходящих потоков при высокой влажности воздуха. Впоследствии явление может вызвать грозы.

Напомним, в Украине ожидают продолжения жары до +33 градусов из-за нового циклона. В частности, 3 сентября будет малооблачная погода, без осадков.

Холодная погода в Украине ожидается в третьей декаде сентября, когда в страну поступят арктические массы. Первые заморозки ожидаются после 20 сентября.