Перелазив через паркан: на кордоні Одеської області та Молдови застрелили чоловіка, — ЗМІ

Двоє чоловіків хотіли перетнути український кордон і проігнорували вимоги прикордонників зупинитися. Під час переслідування втікача застрелили з автомата АК-74, пишуть місцеві пабліки.

Під час незаконного перетину кордону в Одеській області загинув чоловік. Про це повідомило видання "Думская" з посиланням на Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Як стверджують прикордонники, двоє чоловіків прямували до кордону і проігнорували вимоги прикордонників зупинитися. Під час переслідування вони зробили кілька попереджувальних пострілів.

Одного з порушників затримали під час спроби перелізти через паркан. Другого знайшли мертвим із вогнепальним пораненням.

Про подію одразу повідомили Національну поліцію і Держбюро розслідувань, співробітники цих відомств прибули на місце для з'ясування обставин. Зараз тривають невідкладні слідчі дії.

За непідтвердженою інформацією з місцевих пабліків, прикордонники застрелили втікача з автомата АК-74 на кордоні з Молдовою в Одеській області під час спроби перелізти через загородження.

Нагадаємо, в Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років. Після цього юнаки масово прибували до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні.

У Карпатах нещодавно знайшли останки двох людей. Один із загиблих був уродженцем Луганської області.