Перелезал через забор: на границе Одесской области и Молдовы застрелили мужчину, – СМИ

Двое мужчин хотели пересечь украинскую границу и проигнорировали требования пограничников остановиться. Во время преследования беглеца застрелили из автомата АК-74, пишут местные паблики.

Во время незаконного пересечения границы в Одесской области погиб мужчина. Об этом сообщило издание "Думская" со ссылкой на Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Как утверждают пограничники, двое мужчин направлялись к границе и проигнорировали требования пограничников остановиться. Во время преследования они сделали несколько предупредительных выстрелов.

Одного из нарушителей задержали при попытке перелезть через забор. Второго нашли мертвым с огнестрельным ранением.

О произошедшем сразу уведомили Национальную полицию и Госбюро расследований, сотрудники этих ведомств прибыли на место для выяснения обстоятельств. Сейчас идут неотложные следственные действия.

По неподтвержденной информации из местных пабликов, пограничники застрелили беглеца из автомата АК-74 на границе с Молдовой в Одесской области при попытке перелезть через заграждение.

Напомним, в Украине разрешили выезжать за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. После этого юноши массово прибывали в пункты пропуска на украинско-польской границе.

