Втратять відстрочку від мобілізації: першокурсників відраховуватимуть з українських вишів

Першокурсників, які не розпочнуть навчання протягом 10 робочих днів від початку навчального року, відраховуватимуть з українських закладів вищої освіти.

Related video

Це передбачено договором або контрактом про навчання, заявив заступник декана факультету кібернетики з наукової та міжнародної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка Дмитро Затула, повідомляє УНІАН.

"Тобто перші два тижні. Якщо вони не з'являються, то договір просто припиняє свою силу, а значить, їх змушені відрахувати", — пояснив він.

Затула уточнив, що якщо студент з'явиться на пари, то до першої сесії його майже гарантовано не відрахують. Кожен випадок виші розглядатимуть в індивідуальному порядку.

"Ми, як викладачі, маємо розуміти, що несемо відповідальність, моральну хоча б за те, що ця людина підлягатиме мобілізації. Тому ми намагаємося зважити всі "за" і "проти", — продовжив він, додавши, що студенти мають хоча б висловлювати бажання до навчання, навіть якщо освітня програма для них виявиться складною.

"Є кардинально інші випадки, коли студент систематично не відвідує заняття. Причому навіть відомо, що він чи вона ніде не працює. Вони живуть своїм життям — чому ми маємо тримати цих людей?" — констатує заступник декана.

Нагадаємо, минулого тижня парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував ухвалити за основу урядовий законопроєкт №13634. Документ змінює правила відстрочки від мобілізації для частини здобувачів освіти, щоб унеможливити використання навчання як способу ухилення від служби.

За новими правилами право на відстрочку збережеться тільки для тих, хто:

розпочав навчання не пізніше досягнення 25 років;

здобуває освіту за денною або дуальною формами;

уперше здобуває рівень освіти, вищий за попередній.

Людина, яка вступила на перший курс стаціонару, автоматично отримує відстрочку від мобілізації і втрачає її в разі відрахування з вишу.

За словами Затули, у разі відрахування студента деканат спочатку готує проєкт наказу на відрахування. Цей наказ підписується по університету через електронну систему.

"І за результатами того, що є підписаний наказ, відповідальні за ЄДЕБО (Єдину державну електронну базу з питань освіти, — УНІАН) на структурних підрозділах вносять відповідну інформацію. Там ставлять галочку: навчання припинено, з якої причини. Ця інформація відображається в єдиній базі", — каже заступник декана, додаючи, що ТЦК бачать ці дані.

Те саме стосується і викладацького складу.

"Щойно хтось припинив свої договірні зобов'язання з університетом — ця інформація миттєво до них (ТЦК, — УНІАН) потрапляє. Бували випадки, коли повістку наступного дня отримував такий викладач. Я думаю, за цим стежать", — зазначив Затула.

Якщо студент своєчасно з'являтиметься на заняття, він зберігає право на відстрочку.

Важливим також є збереження послідовності навчання.

"Тобто, якщо вперше кудись вступив на рівень бакалавра, то потрібно закінчити цей рівень на тому самому місці, у тому самому виші, на тій самій спеціальності, куди вступав. З того моменту, коли було відраховано", — конкретизує Затула.

Якщо студент після цього піде вчитися в будь-яке інше місце — вважатиметься, що він здобуває вже другу освіту рівня бакалавр. І в нього з'явиться позначка, що він порушив умови послідовності навчання. Відстрочку від мобілізації він втратить.

Раніше повідомлялося, що українські студенти масово беруть академвідпустки, щоб виїхати за кордон.

Також нагадаємо, що студенти, старші за 25 років, можуть втратити право на відстрочку.