Потеряют отсрочку от мобилизации: первокурсников будут отчислять из украинских вузов

Первокурсников, которые не приступят к обучению в течение 10 рабочих дней с начала учебного года, будут отчислять из украинских высших учебных заведений.

Это предусмотрено договором или контрактом об обучении, заявил заместитель декана факультета кибернетики по научной и международной работе Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Дмитрий Затула, сообщает УНИАН.

"То есть первые две недели. Если они не появляются, то договор просто прекращает свою силу, а значит, их вынуждены отчислить", – объяснил он.

Затула уточнил, что если студент явится на пары, то до первой сессии его почти гарантированно не отчислят. Каждый случай вузы будут рассматривать в индивидуальном порядке.

"Мы, как преподаватели, должны понимать, что несем ответственность, моральную хотя бы за то, что этот человек будет подлежать мобилизации. Поэтому мы пытаемся взвесить все "за" и "против"", – продолжил он, добавив, что студенты должны хотя бы выражать желание к обучению, даже если образовательная программа для них окажется сложной.

"Есть кардинально другие случаи, когда студент систематически не посещает занятия. Причем даже известно, что он или она нигде не работает. Они живут своей жизнью – почему мы должны держать этих людей?" – констатирует заместитель декана.

Напомним, на прошлой неделе парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал принять за основу правительственный законопроект №13634. Документ меняет правила отсрочки от мобилизации для части соискателей образования, чтобы исключить использование обучения как способа уклонения от службы.

По новым правилам право на отсрочку сохранится только для тех, кто:

начал обучение не позднее достижения 25 лет;

получает образование по дневной или дуальной формам;

впервые получает уровень образования, выше предыдущего.

Человек, поступивший на первый курс стационара автоматически получает отстрочку от мобилизации и теряет ее в случае отчисления из вуза.

По словам Затулы, в случае отчисления студента деканат сначала готовит проект приказа на отчисление. Этот приказ подписывается по университету через электронную систему.

"И по результатам того, что есть подписанный приказ, ответственные за ЕГЭБО (Единую государственную электронную базу по вопросам образования, — УНИАН) на структурных подразделениях вносят соответствующую информацию. Там ставят галочку: обучение прекращено, по какой причине. Эта информация отражается в единой базе", — говорит заместитель декана, добавляя, что ТЦК видят эти данные.

То же касается и преподавательского состава.

"Только кто-то прекратил свои договорные обязательства с университетом – эта информация мгновенно в них (ТЦК, — УНИАН) попадает. Бывали случаи, когда повестку на следующий день получал такой преподаватель. Я думаю, за этим следят", – отметил Затула.

Если студент будет своевременно являться на занятия, он сохраняет право на отстрочку.

Важным также является сохранение последовательности обучения.

"То есть, если впервые куда-то поступил на уровень бакалавра, то нужно закончить этот уровень на том же месте, в том же вузе, на той же специальности, куда поступал. С того момента, когда было отчислено", — конкретизирует Затула.

Если студент после этого пойдет учиться в любое другое место – будет считаться, что он получает уже второе образование уровня бакалавр. И у него появится пометка, что он нарушил условия последовательности обучения. Отсрочку от мобилизации он потеряет.

Ранее сообщалось, что украинские студенты массово берут академотпуска, чтобы уехать за границу.

Также напомним, что студенты старше 25 лет могут потерять право на отстрочку.