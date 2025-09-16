Вулиці Львова перекриють на три дні: у місті перевірятимуть документи та оглядатимуть авто, — СБУ

У Львові запроваджують посилені заходи безпеки: у місті перекриватимуть вулиці, перевірятимуть документи, оглядатимуть транспорт і приміщення.

Посилені контррозвідувальні заходи безпеки проводитимуть із 16 до 18 вересня. Про це повідомили в Управлінні СБУ у Львівській області.

У заходах братимуть участь поліцейські, Військова служба правопорядку, Держприкордонслужба та Нацгвардія. Дії правоохоронців охоплять усю територію Львова.

СБУ заявляє, що прагне в такий спосіб запобігти терактам і диверсіям, нейтралізувати розвіддіяльність РФ і підвищити безпеку українців під час війни.

"Заходи безпеки відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану. Буде обмежено прохід і проїзд вулицями міста, можливі перевірки документів громадян та огляд автомобілів. У разі виникнення обґрунтованих підозр для окремих осіб може проводитися їхня додаткова перевірка", — розповіли у спецслужбі.

Також правоохоронці перевірять території та приміщення загального користування, щоб не було заборонених предметів.

СБУ просить із розумінням ставитися до ситуації, реагувати на вимоги правоохоронців, носити із собою документи, що засвідчують особу, і дотримуватися комендантської години.

Нагадаємо, у травні СБУ вже проводила безпекові заходи у Львові. Дії правоохоронців тривали також три дні і мали схожий характер.

