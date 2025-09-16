Улицы Львова перекроют на три дня: в городе будут проверять документы и осматривать авто, — СБУ

Во Львове вводят усиленные меры безопасности: в городе будут перекрывать улицы, проверять документы, досматривать транспорт и помещения.

Усиленные контрразведывательные меры безопасности будут проводить с 16 по 18 сентября. Об этом сообщили в Управлении СБУ по Львовской области.

В мероприятиях будут участвовать полицейские, Военная служба правопорядка, Госпогранслужба и Нацгвардия. Действия правоохранителей охватят всю территорию Львова.

СБУ заявляет, что стремится таким образом предотвратить теракты и диверсии, нейтрализовать разведдеятельность РФ и повысить безопасность украинцев во время войны.

"Меры безопасности будут проходить с учетом правового режима военного положения. Будет ограничен проход и проезд по улицам города, возможны проверки документов граждан и осмотр автомобилей. При возникновении обоснованных подозрений для отдельных лиц может проводиться их дополнительная проверка", — рассказали в спецслужбе.

Также правоохранители проверят территории и помещения общего пользования, чтобы не было запрещенных предметов.

СБУ просит с пониманием относиться к ситуации, реагировать на требования правоохранителей, носить с собой документы, удостоверяющие личность и соблюдать комендантский час.

Напомним, в мае СБУ уже проводила мероприятия по безопасности во Львове. Действия правоохранителей длились также три дня и имели схожий характер.

