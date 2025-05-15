Ограничивают проход и проверяют документы: СБУ проводит мероприятия по безопасности во Львове, что известно

Служба безопасности проводит мероприятия по безопасности по всему Львову, которые продлятся до 18 мая. К ним приобщены Национальная полиция, Военная служба правопорядка и Национальная гвардия.

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Об этом сообщило управление Службы безопасности во Львовской области.

Как говорится в сообщении, действия правоохранителей будут охватывать весь город. Цель — предотвращение и нейтрализация угроз разведывательно-подрывной деятельности против государства и повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины.

В частности, меры безопасности происходят с учетом правового режима военного положения. Во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам, проверка документов граждан и осмотр автомобилей. В случае возникновения обоснованных подозрений в отношении отдельных лиц, может проводиться их дополнительная проверка.

В то же время будут осуществлять осмотр территории и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов.

"Служба безопасности Украины просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа. Подчеркиваем, что в своей деятельности СБУ придерживается принципа законности, конституционной неприкосновенности прав и свобод граждан", — отметили в управлении.

Напомним, народный депутат из Львова Наталья Пипа сообщила, что обратилась в СБУ и Нацполицию с просьбой проверить высказывания блогера Анны Алхим на предмет возможных правонарушений. После этого депутат начала получать телефонные звонки с угрозами.

В частности, Фокус писал, что Россия хочет захватить Одессу. Экс-сотрудник СБУ объяснил, зачем Кремлю этот город и какие риски.