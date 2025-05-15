Обмежують прохід та перевіряють документи: СБУ проводить безпекові заходи у Львові, що відомо

Служба безпеки проводить безпекові заходи по цілому Львову, які триватимуть до 18 травня. До них долучені Національна поліція, Військова служба правопорядку та Національна гвардія.

Related video

Про це повідомило управління Служби безпеки у Львівській області.

Як йдеться у повідомленні, дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто. Мета – запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти держави та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України.

Зокрема, безпекові заходи відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану. Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка.

Водночас будуть здійснювати огляд території та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.

"Служба безпеки України просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години. Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу законності, конституційної недоторканності прав і свобод громадян", — зазначили в управлінні.

Нагадаємо, народна депутатка зі Львова Наталія Піпа повідомила, що звернулася до СБУ та Нацполіції з проханням перевірити висловлювання блогерки Анни Алхім на предмет можливих правопорушень. Після цього депутатка почала отримувати телефонні дзвінки з погрозами.

Зокрема, Фокус писав, що Росія хоче захопити Одесу. Ексспівробітник СБУ пояснив, навіщо Кремлю це місто і які ризики.