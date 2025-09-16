"Дякую, що не підвела": Комаровський назвав Пугачову "богом" (відео)

Відомий український педіатр Євген Комаровський поділився враженнями, які на нього справило нещодавнє інтерв'ю російської співачки Алли Пугачової. І заявив, що його приємно вразила позиція Примадонни.

"Для мене Алла Пугачова – це бог. Я її люблю. Вона є символом світлого, доброго", — сказав Євген Комаровський в інтерв'ю Олесі Бацман.

Комаровській зізнався, що захоплюється Пугачовою

Комаровський назвав найбільшою трагедією, коли люди, яких щиро поважаєш, виявляються "не тими". Як приклад він навів російського артиста Олександра Розенбаума, який підтримав повномасштабне вторгнення країни-агресора РФ в Україну.

Але у випадку із Аллою Пугачовою, він був приємно вражений.

"Головне, що приємно, коли люди, яких ти шалено любиш, довіряєш, поважаєш, повністю на 100% виправдовують. Ну, словом, ти дістаєш від них те, чого ти від них чекаєш. Дякую їй, що вона є, і дякую, що вона ніколи не підвела. Це дуже важливо, коли ті, кого ти любиш, не підводять", - сказав Комаровський.

Нагадаємо, Алла Пугачова вперше з моменту повномасштабного ЗС РФ на територію України у 2022 році дала інтерв'ю російській журналістці Катерині Гордєєвій.

У розмові з нею Примадонна розповіла, як була вимушена виїхати з Росії та засудила російську агресію. А також звернулася до Володимира Путіна із закликом припинити війну. Інтерв'ю з Пугачовою в YouTube зібрало вже понад 17 млн переглядів.

Після інтерв'ю Алли Пугачової російський адвокат Олександр Трещев подав на неї до суду позов на півтора мільярда рублів. Він угледів образу учасників так званої "СВО" в її інтерв'ю Катерині Гордєєвій, тому що Пугачова позитивно говорила про Джохара Дудаєва.

Також Алла Пугачова пояснила, чому вона виїхала з Росії. Артистка зізналася, що спершу виїхала на лікування до Ізраїлю, однак остаточно покинути країну вирішила після політичного тиску та переслідування її родини.