"Спасибо, что не подвела": Комаровский назвал Пугачеву "богом" (видео)

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский поделился впечатлениями, которые на него произвело недавнее интервью российской певицы Аллы Пугачевой. И заявил, что его приятно поразила позиция Примадонны.

Related video

"Для меня Алла Пугачева — это бог. Я ее люблю. Она является символом светлого, доброго", — сказал Евгений Комаровский в интервью Олесе Бацман.

Комаровский признался, что восхищается Пугачевой

Комаровский назвал самой большой трагедией, когда люди, которых искренне уважаешь, оказываются "не теми". В качестве примера он привел российского артиста Александра Розенбаума, который поддержал полномасштабное вторжение страны-агрессора РФ в Украину.

Но в случае с Аллой Пугачевой, он был приятно удивлен.

"Главное, что приятно, когда люди, которых ты безумно любишь, доверяешь, уважаешь, полностью на 100% оправдывают. Ну, словом, ты получаешь от них то, чего ты от них ждешь. Спасибо ей, что она есть, и спасибо, что она никогда не подвела. Это очень важно, когда те, кого ты любишь, не подводят", — сказал Комаровский.

Напомним, Алла Пугачева впервые с момента полномасштабного вторжения ВС РФ на территорию Украины в 2022 году дала интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой.

В разговоре с ней Примадонна рассказала, как была вынуждена уехать из России и осудила российскую агрессию. А также обратилась к Владимиру Путину с призывом прекратить войну. Интервью с Пугачевой в YouTube собрало уже более 17 млн просмотров.

После интервью Аллы Пугачевой российский адвокат Александр Трещев подал на нее в суд иск на полтора миллиарда рублей. Он усмотрел оскорбление участников так называемой "СВО" в ее интервью Екатерине Гордеевой, потому что Пугачева положительно говорила о Джохаре Дудаеве.

Также Алла Пугачева объяснила, почему она уехала из России. Артистка призналась, что сначала выехала на лечение в Израиль, однако окончательно покинуть страну решила после политического давления и преследования ее семьи.