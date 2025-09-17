Співробітниця супермаркету в Ірпені жорстоко розправилася з бездомним котом: справою зацікавилися у ВР

У мережі набирає обертів скандал, пов'язаний із жорстоким убивством кота в супермаркеті "Фора" в Ірпені. Попри те, що інцидент мав місце майже місяць тому, голосно про нього заговорили тільки зараз. У справу втрутився навіть народний депутат, а торговельна мережа вже прокоментувала ситуацію.

Related video

Кіт Бегемот періодично з'являвся біля супермаркету і вже став місцевою легендою, пише "ТСН". Він пережив наступ ЗС РФ у лютому 2022 року, окупацію та визволення міста, проте не зміг протистояти людській жорстокості.

20 серпня керівниця магазину задушила кота, який перебував біля рампи торгового закладу, і в цьому їй допомогла сортувальниця. Двоє інших співробітників байдуже спостерігали за тим, що відбувається, повідомила в соцмережі зоозахисниця Ніна Прокопець, керівник громадської організації "Центр захисту тварин".

Фото: Скриншот

Вона звернулася з відповідною заявою до поліції.

У коментарі журналістам Прокопець розповіла, що тіло кота зникло, і зараз невідомо, де воно і що з ним. Вона не виключає, що таким чином його просто намагалися приховати від слідства.

Резонанс навколо загибелі Бегемота не вщухав, і через кілька тижнів після того, що сталося, справою зацікавилися у Верховній Раді. Народний депутат Антон Яценко розповів, що після публікації цієї історії отримав багато коментарів і звернень від зоозахисників.

Народний депутат Антон Яценко розповів про вбивство кота за допомогою фуфайки Фото: Скриншот

"Відомо, що керівництво "Фори" схвалює дії вбивці та намагається "зам'яти" справу. При цьому погрожує працівникам не давати жодних свідчень у правоохоронні органи. В іншому випадку — їх звільнять з роботи з негативною характеристикою, щоб вони не змогли влаштуватися на іншу роботу", — написав Яценко.

Він як народний депутат України звернувся до Національної поліції України щодо термінового розслідування цієї справи та притягнення шкуродерів до кримінальної відповідальності.

"Вважаю, що шкуродерам не місце в цивілізованому суспільстві та в героїчному місті Ірпінь! Тримаю ситуацію під контролем!" — ідеться в публікації.

Яценко взяв розслідування про жорстоке поводження з твариною під свій контроль Фото: Скриншот

16 вересня "Фора" нарешті прокоментувала ситуацію, опублікувавши пояснення на сторінці в соцмережі.

У ньому йдеться про те, що про загибель кота в магазині та можливу причетність до цього керівниці торгової точки співробітники ТОВ "Фора" дізналися зі звернень клієнтів на гарячу лінію і соцмереж.

"Ця новина нас дуже засмутила і стурбувала. Ми провели внутрішню перевірку і вжили можливих заходів у межах своїх повноважень. Трудові відносини з керівником магазину розірвано", — кажуть у компанії.

ТОВ "Фора" заявило, що звільнило співробітницю після того, що сталося Фото: Скриншот

Вони додали, що щиро розуміють і поділяють бажання суспільства отримати чіткі відповіді та справедливу реакцію.

"Однак ми зобов'язані діяти винятково в межах закону, адже не маємо повноважень самостійно встановлювати провину або пред'являти звинувачення", — уточнюється в публікації.

Остаточну правову оцінку події мають дати правоохоронні органи.

У "Форі" підкреслили, що відкриті для співпраці і готові надати всю необхідну інформацію для розслідування.

"Ми також відкриті до співпраці з громадськими організаціями, щоб реалізувати проєкти, завдяки яким ми та інші бізнеси зможуть зробити середовище безпечнішим і гуманнішим, і дадуть змогу кожному долучатися до змін у суспільстві", — додали співробітники мережі.

Київська обласна прокуратура повідомила, що перевіряє факт жорстокого поводження з твариною в Ірпені, порушено кримінальну справу.

Київська прокуратура проводить розслідування за фактом убивства кота співробітниками магазину Фото: Скриншот

Зоозахисна організація UAnimals теж подала заяву в поліцію про кримінальне правопорушення за фактом вбивства тварини в супермаркеті.

Фото: Скриншот

Нагадаємо, у Києві пса Мішу не пустили в метро під час повітряної тривоги. Пізніше користувачі соцмереж повідомили, що причиною стала скарга відомого в столиці догхантера Олексія Святогора.