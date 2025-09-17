Сотрудница супермаркета в Ирпене жестоко расправилась с бездомным котом: делом заинтересовались в ВР

В сети набирает обороты скандал, связанный с жестоким убийством кота в супермаркете "Фора" в Ирпене. Несмотря на то, что инцидент имел место почти месяц назад, громко о нем заговорили только сейчас. В дело вмешался даже народный депутат, а торговая сеть уже прокомментировала ситуацию.

Related video

Кот Бегемот периодически появлялся возле супермаркета и уже стал местной легендой, пишет "ТСН". Он пережил наступление ВС РФ в феврале 2022 года, оккупацию и освобождение города, однако не смог противостоять человеческой жестокости.

20 августа управляющая магазином задушила кота, который находился возле рампы торгового заведения, и в этом ей помогла сортировщица. Двое других сотрудников равнодушно наблюдали за происходящим, сообщила в соцсети зоозащитница Нина Прокопец, руководитель общественной организации "Центр защиты животных".

Фото: Скриншот

Она обратилась с соответствующим заявлением в полицию.

В комментарии журналистам Прокопец рассказала, что тело кота исчезло, и сейчас неизвестно, где оно и что с ним. Она не исключает, что таким образом его просто пытались скрыть от следствия.

Резонанс вокруг гибели Бегемота не утихал, и спустя несколько недель после случившегося делом заинтересовались в Верховной Раде. Народный депутат Антон Яценко рассказал, что после публикации этой истории получил много комментариев и обращений от зоозащитников.

Народный депутат Антон Яценко рассказал об убийстве кота с помощью фуфайки Фото: Скриншот

"Известно, что руководство "Форы" одобряет действия убийцы и пытается "замять" дело. При этом угрожает работникам не давать никаких показаний в правоохранительные органы. В противном случае – их уволят с работы с отрицательной характеристикой, чтобы они не смогли устроиться на другую работу", – написал Яценко.

Он как народный депутат Украины обратился в Национальную полицию Украины о срочном расследовании этого дела и привлечении живодеров к уголовной ответственности.

"Считаю, что живодерам не место в цивилизованном обществе и в героическом городе Ирпень! Держу ситуацию под контролем!" – говорится в публикации.

Яценко взял расследование о жестоком обращении с животным под свой контроль Фото: Скриншот

16 сентября "Фора" наконец прокомментировала ситуацию, опубликовав объяснение на странице в соцсети.

В нем говорится, что о гибели кота в магазине и возможной причастности к этому управляющей торговой точки сотрудники ООО "Фора" узнали из обращений клиентов на горячую линию и соцсетей.

"Эта новость нас очень расстроила и обеспокоила. Мы провели внутреннюю проверку и приняли возможные меры в рамках своих полномочий. Трудовые отношения с управляющим магазином разорваны", – говорят в компании.

ООО "Фора" заявило, что уволило сотрудницу после случившегося Фото: Скриншот

Они добавили, что искренне понимают и разделяют желание общества получить четкие ответы и справедливую реакцию.

"Однако мы обязаны действовать исключительно в рамках закона, ведь нет полномочий самостоятельно устанавливать вину или предъявлять обвинения", – уточняется в публикации.

Окончательную правовую оценку произошедшему должны дать правоохранительные органы.

В "Форе" почеркнули, что открыты для сотрудничества и готовы предоставить всю необходимую информацию для расследования.

"Мы также открыты к сотрудничеству с общественными организациями, чтобы реализовать проекты, благодаря которым мы и другие бизнесы смогут сделать среду более безопасной и гуманной, и дадут возможность каждому приобщаться к изменениям в обществе", – добавили сотрудники сети.

Киевская областная прокуратура сообщила, что проверяет факт жестокого обращения с животным в Ирпене, возбуждено уголовное дело.

Киевская прокуратура проводит расследование по факту убийства кота сотрудниками магазина Фото: Скриншот

Зоозащитная организация UAnimals тоже подала заявление в полицию об уголовном правонарушении по факту убийства животного в супермаркете.

Фото: Скриншот

Напомним, в Киеве пса Мишу не пустили в метро во время воздушной тревоги. Позже пользователи соцсетей сообщили, что причиной стала жалоба известного в столице догхантера Алексея Святогора.