19-річний хлопець бігав між ескалаторами в метро Києва: йому загрожує до 5 років (фото)

До п'яти років обмеження волі загрожує жителю Черкаської області, який біг по балюстраді між ескалаторами і пошкодив рекламний світильник на станції метро "Хрещатик".

Про хулігана стало відомо після того, як відео з його витівками з'явилося в соцмережах, повідомили в поліції Києва.

На опублікованих кадрах видно, як молодий чоловік біжить балюстрадою, чіпляючись рукою за рекламні світильники. Один із них не витримав і впав.

Хуліган зламав один зі світильників у метро Фото: Поліція Києва

За словами правоохоронців, такий вчинок завдав шкоди компанії, яка розмістила рекламу в метро.

Правоохоронці невдовзі встановили особу порушника. Ним виявився 19-річний житель Черкаської області, який приїхав до Києва на заробітки.

Молодому чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 296 КК України — хуліганство. Якщо суд доведе його провину, йому загрожує до п'яти років обмеження волі.

Молодий чоловік затриманий поліцією Фото: Поліція Києва

