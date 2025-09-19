Поддержите нас UA
19-летний парень бегал между эскалаторами в метро Киева: ему грозит до 5 лет (фото)

19-летний парень бежал по балюстраде метро на станции Крещатик
Парня сфотографировали пассажиры метро | Фото: Полиция Киева

До пяти лет ограничения свободы грозит жителю Черкасской области, который бежал по балюстраде между эскалаторами и повредил рекламный светильник на станции метро "Хрещатик".

О хулигане стало известно после того, как видео с его проделками появилось в соцсетях, сообщили в полиции Киева.

На опубликованных кадрах видно, как молодой человек бежит по балюстраде, цепляясь рукой за рекламные светильники. Один из них не выдержал и упал.

Молодой человек сбежал по балюстраде метро
Хулиган сломал один из светильников в метро
Фото: Полиция Киева

По словам правоохранителей, такой поступок нанес ущерб компании, разместившей рекламу в метро.

Правоохранители вскоре установили личность нарушителя. Им оказался 19-летний житель Черкасской области, который приехал в Киев на заработки.

Молодому человеку сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 296 УК Украины – хулиганство. Если суд докажет его вину, ему грозит до пяти лет ограничения свободы.

19-летний парень приехал в Киев из Черкасской области
Молодой человек задержан полицией
Фото: Полиция Киева

Напомним, в КП "Киевский метрополитен" разъяснили ситуацию с собакой Мишей, который прятался там от обстрелов вместе с людьми. После того, как на животное пожаловался известный в столице догхантер, пса не пустили в подземку, что вызвало возмущение общественности.