19-летний парень бегал между эскалаторами в метро Киева: ему грозит до 5 лет (фото)

До пяти лет ограничения свободы грозит жителю Черкасской области, который бежал по балюстраде между эскалаторами и повредил рекламный светильник на станции метро "Хрещатик".

О хулигане стало известно после того, как видео с его проделками появилось в соцсетях, сообщили в полиции Киева.

На опубликованных кадрах видно, как молодой человек бежит по балюстраде, цепляясь рукой за рекламные светильники. Один из них не выдержал и упал.

Хулиган сломал один из светильников в метро Фото: Полиция Киева

По словам правоохранителей, такой поступок нанес ущерб компании, разместившей рекламу в метро.

Правоохранители вскоре установили личность нарушителя. Им оказался 19-летний житель Черкасской области, который приехал в Киев на заработки.

Молодому человеку сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 296 УК Украины – хулиганство. Если суд докажет его вину, ему грозит до пяти лет ограничения свободы.

Молодой человек задержан полицией Фото: Полиция Киева

