ЗМІ повідомили, що діти з-під Покровська рік жили без нагляду: ОВА все заперечує

Троє дітей із Білозерської міської громади, серед яких двоє з тяжкими захворюваннями, не залишалися без нагляду, як повідомляли окремі ЗМІ. Соціальні служби запевняють, що родина отримувала необхідну підтримку та контроль з боку фахівців від самого початку.

За словами начальниці служби у справах дітей Донецької ОВА Юлії Рижакової, під час онлайн-брифінгу, родина складається з матері та трьох дітей, передає видання "Укрінформ". Дві старші дитини мають вроджену тяжку форму дитячого церебрального паралічу та супутні хвороби, а стан їхнього здоров’я пояснює їхню вагу. Водночас 10-річний син Платон, який є найменшим в родині, повністю здоровий.

Також Рижакова наголосила, що родина раніше не перебувала на обліку соціальних служб. Мати самостійно доглядала за дітьми та ніколи не залишала їх без нагляду. Попри окремі повідомлення про можливі психічні розлади чи вживання психотропних речовин, жодних офіційних підтверджень цього немає, і мати не перебувала на обліку у психіатра чи нарколога.

Десятиденне відсутнє спілкування Платона пояснюється переїздом родини та облаштуванням інтернету для участі дитини у дистанційних заняттях. Директор школи звернувся до Білозерської служби у справах дітей, яка негайно відреагувала: фахівці відвідали родину, залучили лікаря та представника Центру соціальних служб і вперше побачили умови проживання дітей.

Під час візиту соціальні працівники виявили, що двоє старших дітей потребують евакуації, хоча на той момент, в травні 2025 року, у громаді примусова евакуація ще не проводилася. Фахівці організували для дітей тимчасове перебування у благодійному закладі "Місто добра" в Чернівцях, під офіційним договором із матір’ю, який передбачає оформлення всіх необхідних документів і публікацію інформації про дітей у медіа.

Наразі діти перебувають у закладі, а їхня мати живе в Чернівцях, облаштовується на новому місці та планує першочергово забрати Платона, аби відновити сімейні стосунки. Окрім цього, Юлія Рижакова запевнила, що Служба у справах дітей та Центр соціальних служб надали родині повну підтримку та виконали всі завдання у повному обсязі.

Начальниця служби закликала медіа перевіряти інформацію перед її поширенням, щоб уникати дезінформації та не завдавати шкоди репутації соціальних служб.

Окрім цього, як написали на своїй сторінці у Facebook представники організації "Місто Добра", історія цієї родини, яка вже стала частиною їхнього закладу, останнім часом привернула значну увагу громадськості. Попри те, що найскладніший період у житті дітей залишився позаду, у соцмережах з’явилися окремі коментарі, які ставлять під сумнів факти про 10-річного Платона та його старших братів.

У публікації заклад показав, як діти наразі отримують необхідну підтримку, гуляють на території саду та проходять реабілітаційні процедури. Для документального підтвердження стану дітей також були опубліковані архівні фотографії з минулого, коли вони перебували у критичних умовах.

Ключові моменти, на які акцентують у "Місті Добра":

евакуація дітей відбулася ще у травні, але мати відмовилася супроводжувати їх та залишилася за місцем проживання;

жінка двічі письмово підтвердила, що не планує забирати дітей та самостійно доглядати за ними через психологічні труднощі та складні життєві обставини, при цьому дала згоду на публікацію історії;

лише цього місяця вона прибула до Чернівців через загрозливе наближення фронту до її рідного міста;

до евакуації мати перебувала на стаціонарному лікуванні у медичному закладі, який не розголошується;

лікарі оцінюють її психологічний стан як нестабільний, відеоматеріали надані лише відповідним органам.

Окремо організація звертає увагу на критичний фізичний стан дітей під час евакуації: старші брати важили всього 8 і 9 кг, мали старі неправильно зрослі переломи, пролежні та інші ознаки відсутності належного догляду. Після реабілітаційних заходів діти додали в середньому 15% ваги.

Нагадаємо, що, за інформацією регіональної прокуратури, троє маленьких дітей понад рік перебували без нагляду після смерті бабусі в Покровському районі Донецької області. Серед них був 10-річний хлопчик, який доглядав за братами, що мають важкі генетичні захворювання і прикуті до ліжка, а під час обстрілів ховав їх у підвалі. Окрім цього, мати дітей двічі в письмовій формі підтвердила небажання забирати дітей із "Міста Добра" та самостійно доглядати за ними, мотивуючи це "психологічним станом і важкими життєвими обставинами".

Також Фокус писав, що в Україні опікуни дітей, які залишилися без батьків, можуть отримати грошову допомогу. Розмір підтримки становить 2,5 прожиткового мінімуму на дитину і 3,5 прожиткового, якщо у дитини є ступінь інвалідності.