СМИ сообщили, что дети из-под Покровска год жили без присмотра: ОВА все отрицает

Трое детей из Белозерской городской громады, среди которых двое с тяжелыми заболеваниями, не оставались без присмотра, как сообщали отдельные СМИ. Социальные службы уверяют, что семья получала необходимую поддержку и контроль со стороны специалистов с самого начала.

По словам начальницы службы по делам детей Донецкой ОГА Юлии Рыжаковой, во время онлайн-брифинга, семья состоит из матери и троих детей, передает издание "Укринформ". Два старших ребенка имеют врожденную тяжелую форму детского церебрального паралича и сопутствующие болезни, а состояние их здоровья объясняет их вес. В то же время 10-летний сын Платон, который является самым маленьким в семье, полностью здоров.

Также Рыжакова отметила, что семья ранее не состояла на учете социальных служб. Мать самостоятельно ухаживала за детьми и никогда не оставляла их без присмотра. Несмотря на отдельные сообщения о возможных психических расстройствах или употреблении психотропных веществ, никаких официальных подтверждений этому нет, и мать не состояла на учете у психиатра или нарколога.

Десятидневное отсутствующее общение Платона объясняется переездом семьи и обустройством интернета для участия ребенка в дистанционных занятиях. Директор школы обратился в Белозерскую службу по делам детей, которая немедленно отреагировала: специалисты посетили семью, привлекли врача и представителя Центра социальных служб и впервые увидели условия проживания детей.

Во время визита социальные работники обнаружили, что двое старших детей нуждаются в эвакуации, хотя на тот момент, в мае 2025 года, в общине принудительная эвакуация еще не проводилась. Специалисты организовали для детей временное пребывание в благотворительном учреждении "Город добра" в Черновцах, под официальным договором с матерью, который предусматривает оформление всех необходимых документов и публикацию информации о детях в медиа.

Сейчас дети находятся в учреждении, а их мать живет в Черновцах, обустраивается на новом месте и планирует в первую очередь забрать Платона, чтобы восстановить семейные отношения. Кроме этого, Юлия Рыжакова заверила, что Служба по делам детей и Центр социальных служб оказали семье полную поддержку и выполнили все задачи в полном объеме.

Начальница службы призвала медиа проверять информацию перед ее распространением, чтобы избегать дезинформации и не наносить ущерб репутации социальных служб.

Кроме этого, как написали на своей странице в Facebook представители организации "Місто Добра", история этой семьи, которая уже стала частью их заведения, в последнее время привлекла значительное внимание общественности. Несмотря на то, что самый сложный период в жизни детей остался позади, в соцсетях появились отдельные комментарии, которые ставят под сомнение факты о 10-летнем Платоне и его старших братьях.

В публикации заведение показало, как дети сейчас получают необходимую поддержку, гуляют на территории сада и проходят реабилитационные процедуры. Для документального подтверждения состояния детей также были опубликованы архивные фотографии из прошлого, когда они находились в критических условиях.

Ключевые моменты, на которые акцентируют в "Городе Добра":

эвакуация детей состоялась еще в мае, но мать отказалась сопровождать их и осталась по месту жительства;

женщина дважды письменно подтвердила, что не планирует забирать детей и самостоятельно ухаживать за ними из-за психологических трудностей и сложных жизненных обстоятельств, при этом дала согласие на публикацию истории;

только в этом месяце она прибыла в Черновцы из-за угрожающего приближения фронта к ее родному городу;

до эвакуации мать находилась на стационарном лечении в медицинском учреждении, которое не разглашается;

врачи оценивают ее психологическое состояние как нестабильное, видеоматериалы предоставлены только соответствующим органам.

Отдельно организация обращает внимание на критическое физическое состояние детей во время эвакуации: старшие братья весили всего 8 и 9 кг, имели старые неправильно сросшиеся переломы, пролежни и другие признаки отсутствия надлежащего ухода. После реабилитационных мероприятий дети прибавили в среднем 15% веса.

Напомним, что, по информации региональной прокуратуры, трое маленьких детей более года находились без присмотра после смерти бабушки в Покровском районе Донецкой области. Среди них был 10-летний мальчик, который ухаживал за братьями, имеющими тяжелые генетические заболевания и прикованными к постели, а во время обстрелов прятал их в подвале. Кроме этого, мать детей дважды в письменной форме подтвердила нежелание забирать детей из "Города Добра" и самостоятельно ухаживать за ними, мотивируя это "психологическим состоянием и тяжелыми жизненными обстоятельствами".

Также Фокус писал, что в Украине опекуны детей, которые остались без родителей, могут получить денежную помощь. Размер поддержки составляет 2,5 прожиточного минимума на ребенка и 3,5 прожиточного, если у ребенка есть степень инвалидности.