Трое детей больше года жили одни под обстрелами возле Покровска: как им удалось выжить (фото)

Двое детей в возрасте 13 лет были прикованы к постели. За ними ухаживал их 10-летний младший брат: он добывал еду и прятал их от обстрелов россиян.

Трое маленьких детей больше года находились без присмотра после смерти бабушки в Покровском районе Донецкой области. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Двое из них в возрасте 13 лет имеют тяжелые генетические заболевания и прикованы к постели. Единственным, кто за ними ухаживал, был их 10-летний младший брат. Он один ухаживал за мальчиками, а во время обстрелов прятал их в подвале.

Медики отметили, что дети попали в благотворительный центр в крайне тяжелом состоянии. Они были крайне истощены, с многочисленными нелечеными травмами.

Открыто уголовное дело по факту возможного ненадлежащего исполнения служебных обязанностей представителями службы по делам детей Белозерского городского совета (ч. 1 ст. 367 УК Украины).

"Город Добра" спас детей: как ребят эвакуировали из зоны боевых действий

Детей эвакуировали из Покровского района Донецкой области в Черновцы после того, как врачи детского хосписа "Дом Бабочек" забили тревогу, дополняет издание "Украинская правда".

За двоими 13-летними братьями весом по 8,5 килограмм, у которых выявили лиссэнцефалию первого типа, ухаживал 10-летний Платон. Благотворительный центр в Черновцах "Город Добра" спас их, именно он принимает детей с тяжелыми заболеваниями, которые остались без защиты и поддержки.

Лиссэнцефалия сопровождается неврологическими нарушениями, эпилепсией, белково-энергетической недостаточностью.

13-летние братья больны лиссэнцефалией

"Когда начали лететь фугасные боеприпасы и FPV-дроны, вопрос выживания стал максимально актуальным. Тогда мы решили срочно эвакуировать детей", — рассказали работники фонда.

Медицинский директор "Дома Бабочек" Денис Колюбакин вспоминает, что пару месяцев назад им звонили социальные службы и спрашивали, могут ли они принять двое немобильных детей и их младшего брата, который их кормит.

"Мы поняли, что это семья, о которой все забыли, несмотря на обязательную эвакуацию прифронтовых зон", — рассказал он.

Медики утверждают, что мать детей приходила в "Город Добра", но под Покровском, она не могла ухаживать за детьми из-за своего физического состояния. Двигаться дети не могут, им нужен постоянный уход. Врачи также заметили старые травмы, которые никто не лечил.

В "Город Добра" приехал также 10-летний Платон

"Переломы срастались как попало. В результате – скрученные руки, ноги, даже грудная клетка. Если бы кто-нибудь хотя бы минимально занимался ими, такого бы не было", — говорит заведующая паллиативным отделением "Города Добра" Наталья Попадюк.

После трехмесячного лечения в "Доме Бабочек" есть ощутимые результаты: снят болевой синдром и наблюдается прибавка в весе. Улучшилось сгибание и разгибание в коленных и тазобедренных суставах. Специалисты фонда разработали для братьев ежедневный режим, включающий и лечение, уход и профилактику осложнений болезни.

В "Город Добра" приехал и 10-летний Платон: он ходит в школу, знакомится с другими детьми, играет в футбол и рисует. Ребенку оказывают психологическую помощь и пытаются восстановить его эмоциональное состояние.

"Ни один ребенок не должен говорить "я не ребенок" в 10 лет. Это произошло с ним из-за того, что мать была дезориентирована, вела асоциальный образ жизни", — говорит Денис Колюбакин.

Волонтеры "Города Добра" направили мать детей на лечение, параллельно с ней работают психологи и социальные педагоги.

Мать отказалась сопровождать детей

После выхода материала "Украинской правды" фонд "Город Добра" получил несколько неожиданных комментариев, которые ставят под сомнение изложенные факты. Специалисты поделились дополнительной информацией.

Эвакуировали детей в мае текущего года, мать отказалась их сопровождать и осталась проживать по месту жительства. Она дважды в письменной форме подтвердила нежелание забирать детей из "Города Добра" и самостоятельно ухаживать за ними, мотивируя это "психологическим состоянием и тяжелыми жизненными обстоятельствами".

Только в сентябре она решила приехать в Черновцы, потому что город, где она жила, стал очень близок к линии фронта. Платон действительно ухаживал за братьями и это подтверждают его знания об уходе.

"Город Добра" считает принципиальным брать за основу именно интересы ребенка, которые, к сожалению, теряются в беспочвенных дискуссиях. Говорить о детских историях иногда очень трудно. Мы просим делать все возможное для спасения других детей, которые еще остаются в опасности", — отметили работники фонда.

