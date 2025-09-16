Множественные осколочные ранения: каково состояние девочек, пострадавших при атаке РФ на Запорожье

В ночь на 16 сентября ВС РФ обстреляла Запорожье, применив не менее 10 боеприпасов, выпущенных, предположительно, из РСЗВ "Торнадо-С", а также ударив по городу авиабомбой.

В результате атаки на город и Пологовский район погибли два человека, еще 18 ранены. Среди них – две девочки, одной из которых четыре года, второй – 17 лет, сообщил глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.

По его информации, оба ребенка находятся в больнице в отделении интенсивной терапии, и их состояние тяжелое, но стабильное. Хирурги оперировали их ночью.

"Дети были доставлены в больницу с множественными осколочными ранениями. Пока их состояние стабильное, однако младшую пострадавшую впереди еще ждут операции", – написал он в Telegram.

По словам врача одного из медучреждений, старшая девочка получила серьезную травму руки, и врачи сделали все, чтобы спасти ее от ампутации.

Федоров добавил, что количество пострадавших растет. Люди обращаются в больницы с контузиями, осколочными ранениями и острыми реакциями на стресс.

Медики Запорожья спасают жизни и здоровья потерпевших в результате атаки

Город пережил вторую неспокойную ночь, поскольку накануне, 15 сентября, в Запорожье прогремели сразу несколько мощных взрывов.

Напомним, в ночь на 11 сентября россияне атаковали "шахедами" учебное заведение в Сумах.

9 сентября россияне ударили авиабомбой по очереди за пенсией в Яровой, в результате чего погибли более 20 человек.