Множинні осколкові поранення: який стан дівчаток, котрі постраждали під час атаки РФ на Запоріжжя

У ніч на 16 вересня ЗС РФ обстріляла Запоріжжя, застосувавши щонайменше 10 боєприпасів, випущених, імовірно, з РСЗВ "Торнадо-С", а також вдаривши по місту авіабомбою.

Унаслідок атаки на місто і Пологівський район загинуло двоє людей, ще 18 поранено. Серед них — дві дівчинки, одній із яких чотири роки, другій — 17 років, повідомив голова Запорізької обласної державної адміністрації Іван Федоров.

За його інформацією, обидві дитини перебувають у лікарні у відділенні інтенсивної терапії, і їхній стан важкий, але стабільний. Хірурги оперували їх уночі.

"Дітей доправили в лікарню з множинними осколковими пораненнями. Поки що їхній стан стабільний, проте на молодшу постраждалу попереду ще чекають операції", — написав він в Telegram.

За словами лікаря одного з медзакладів, старша дівчинка отримала серйозну травму руки, і лікарі зробили все, щоб врятувати її від ампутації.

Федоров додав, що кількість постраждалих зростає. Люди звертаються до лікарень із контузіями, осколковими пораненнями та гострими реакціями на стрес.

Медики Запоріжжя рятують життя і здоров'я потерпілих унаслідок атаки

Місто пережило другу неспокійну ніч, оскільки напередодні, 15 вересня, у Запоріжжі прогриміли одразу кілька потужних вибухів.

Нагадаємо, в ніч на 11 вересня росіяни атакували "шахедами" навчальний заклад у Сумах.

9 вересня росіяни вдарили авіабомбою по черзі за пенсією в Яровій, унаслідок чого загинуло понад 20 осіб.