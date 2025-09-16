РФ обстріляла Україну: у Запоріжжі багато постраждалих, Суми — без світла (фото, відео)

У ніч на 16 вересня ЗС РФ знову атакували Україну артилерією, дронами і балістикою. У Запоріжжі є загиблий, а Суми частково залишилися без світла.

Related video

Про швидкісну ціль на Запоріжжя місцеві пабліки оголосили ще о 23:39, і вже за кілька хвилин стало відомо про приліт, а також про першого пораненого.

Фото: Скриншот

Поліція регіону повідомила про те, що в період із 23:25 до 00:45 по місту було випущено 10 боєприпасів із РСЗВ (попередньо "Торнадо-С"), а також завдано авіаудару по місту і району.

Один із боєприпасів влучив у приватний будинок, унаслідок чого постраждало п'ятеро людей. Жителі міста писали про звуки розривів касетних боєприпасів.

Фото: Скриншот

Станом на ранок ДСНС регіону поінформували, що внаслідок удару загинув 41-річний чоловік, ще 14 людей постраждали. Серед них — дві дитини: чотирирічна дівчинка та 17-річний підліток.

Також відомо про ще одного загиблого в Пологівському районі.

У місті виникли масштабні пожежі: вогонь охопив три житлові будинки на площі 350 кв. м, дві вантажівки на стоянці та СТО на площі 600 кв. метрів.

Для ліквідації вогню та наслідків обстрілів залучили 78 рятувальників і 17 одиниць техніки.

Суми без світла

Суми зазнали атаки безпілотників близько третьої години ночі. За інформацією Сумської ДВА, один удар припав на складське приміщення, через що виникла пожежа.

Унаслідок іншого прильоту частина абонентів у Зарічному районі міста залишилася без електрики, також знеструмлено один із міських водозаборів.

"Якщо ситуацію не вдасться швидко стабілізувати, вода зранку в район, де відсутня електрика, подаватиметься за графіком зі зниженим тиском із 05:00 до 10:00", — уточнили в міському водоканалі.

Миколаївська область — удар по фермерському господарству

Пізно ввечері ворог атакував ударним дроном "Ланцет" фермерське господарство в Чорноморській громаді. Загинув 58-річний чоловік, який у той момент перебував у кабіні трактора, працюючи в полі. Пошкоджено сільгосптехніку та приміщення сусідньої ферми.

"Це була цілеспрямована атака по цивільних. Мразі точно розуміли, куди б'ють", — написав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Фото: Скриншот

Раніше повідомлялося, що російські війська 14 вересня масовано атакували дронами Ніжин і Ніжинський район Чернігівської області. Постраждали п'ятеро осіб, причому четверо з них — працівники ДСНС.

Нагадаємо також, що окупанти вдарили двома ракетами по агропідприємству в Сумській області. Під час атаки працівники збирали врожай.