РФ обстреляла Украину: в Запорожье много пострадавших, Сумы — без света (фото, видео)

Спасатели ищут пострадавших под руинами дома в Запорожье
В результате атаки на Запорожье есть погибшие и раненные | Фото: Запорожская ОВА

В ночь на 16 сентября ВС РФ снова атаковали Украину артиллерией, дронами и баллистикой. В Запорожье есть погибший, а Сумы частично остались без света.

О скоростной цели на Запорожье местные паблики объявили еще в 23:39, и уже через несколько минут стало известно о прилете, а также о первом раненом.

удар по Запорожью был нанесен баллистической ракетой
Фото: Скриншот

Полиция региона сообщила о том, что в период с 23:25 до 00:45 по городу было выпущено 10 боеприпасов из РСЗВ (предварительно "Торнадо-С"), а также нанесен авиаудар по городу и району.

Один из боеприпасов попал в частный дом, в результате чего пострадало пять человек. Жители города писали о звуках разрывов кассетных боеприпасов.

Фото: Скриншот

По состоянию на утро ГСЧС региона проинформировали, что вследствие удара погиб 41-летний мужчина, еще 14 человек пострадали. Среди них – два ребенка: четырехлетняя девочка и 17-летний подросток.

ВС РФ ударили по Запорожью из РСЗО
Также известно о еще одном погибшем в Пологовском районе.

В городе возникли масштабные пожары: огонь охватил три жилых дома на площади 350 кв. м, два грузовика на стоянке и СТО на площади 600 кв. метров.

Для ликвидации огня и последствий обстрелов привлекли 78 спасателей и 17 единиц техники.

Сумы без света

Сумы подверглись атаке беспилотниками около трех часов ночи. По информации Сумской ГВА, один удар пришелся по складскому помещению, из-за чего возник пожар.

В результате другого прилета часть абонентов в Заречном районе города осталась без электричества, также обесточен один из городских водозаборов.

"Если ситуацию не удастся быстро стабилизировать, вода с утра в район, где отсутствует электричество, будет подаваться по графику со сниженным давлением с 05:00 до 10:00", – уточнили в городском водоканале.

Николаевская область – удар по фермерскому хозяйству

Поздно вечером враг атаковал ударным дроном "Ланцет" фермерское хозяйство в Черноморской общине. Погиб 58-летний мужчина, который в тот момент находился в кабине трактора, работая в поле. Повреждены сельхозтехника и помещение соседней фермы.

"Это была целенаправленная атака по гражданским. Мрази точно понимали, куда бьют", – написал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Фото: Скриншот

Ранее сообщалось, что российские войска 14 сентября массированно атаковали дронами Нежин и Нежинский район Черниговской области. Пострадали пять человек, причем четверо из них — работники ГСЧС.

Напомним также, что оккупанты ударили двумя ракетами по агропредприятию в Сумской области. Во время атаки работники собирали урожай.