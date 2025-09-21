Дані понад 20 млн українців витекли в мережу, — нардеп

У мережі з'явився файл із даними понад 20 млн громадян України, у якому зазначено повні прізвище, ім'я та по батькові, адресу електронної пошти, номер мобільного телефону, місце роботи та інші дані.

Архів із даними називається diia_users_db_2025.zip, написав у себе в соцмережах народний депутат України від партії "Слуга народу", член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко. Він рекомендує убезпечити себе.

В опублікованій базі — дані десятків мільйонів українців

Зокрема, нардеп наголосив, що фінансовий номер не має бути публічним.

"Тобто, якщо ви знаєте, що у вас один номер на всьому, банківська картка, соціальні мережі, месенджери, краще так не робити. Ідеально, коли на кожен застосунок, який вимагає для підтвердження номера (куди прийде sms) мати окремі номери", — пояснив він.

Для електронної пошти Федієнко рекомендує встановити стійкий до перебору пароль і двофакторну ідентифікацію. При цьому електронна скринька ніяк не повинна перетинатися з номером мобільного телефону.

Ще один момент — ризик інтернет-шахрайства (фішинг), що вже відбувається:

Шахраї вже активно використовують дані

"Подбайте про це, особливо телеграм хто користується. Не забувайте перевіряти, у розділі пристрої або ніхто до вас уже не підключився".

Що стосується інформації, яка вже витекла, то, пише нардеп, вона і так є в публічному доступі різних регістрів, але зараз її зібрали в один масив. Коли хто і як це зробив — невідомо.

Федієнко додав, що повна база продається за гроші.

У списках автор публікації побачив багато знайомих прізвищ і зазначив, що номери їхніх телефонів вказані правильно.

"Я знайшов там людину, у якої на 100% немає "Дія", але дані в цій базі є. Особисто я вважаю, що це інформація десь із реєстрів, пов'язаних із податковою. Судячи з крайніх записів це інформація, до 32.12.2024 року", — припустив Федієнко.

Наостанок політик нагадав, що, якби не наявність у громадян фінансових номерів, важливих для них соціальних мереж, які можна загубити, такі бази він пам'ятає ще з 90-их, коли вони були на компакт-дисках.

Що робити, якщо ваші дані витекли в мережу:

1. Оновіть паролі на всіх додатках, поштовій скриньці тощо.

2. Увімкніть двофакторну ідентифікацію.

3. За можливості у зручний час замініть ваш фінансовий номер телефону.

На момент написання новини в Міністерстві цифрової трансформації інформацію про витік ще ніяк не прокоментували.

Кілька днів тому нотаріальна палата України заявила про грубе порушення нотаріальної таємниці під час тестування системи е-нотаріату. У відкритому доступі опинилися особисті дані українців із державних реєстрів, включно з інформацією про заповіти.

Нагадаємо, у березні цього року особисті дані, електронні адреси і навіть паролі високопоставлених чиновників адміністрації президента США Трампа опинилися у відкритому доступі.

Раніше також повідомлялося, що українка стала жертвою шахраїв, які взяли на неї кілька кредитів у різних банках, скориставшись алгоритмами мобільного додатка "Дія" і функцією "Дія.Підпис"