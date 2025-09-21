Данные более 20 млн украинцев утекли в сеть, – нардеп

В сети появился файл с данными свыше 20 млн граждан Украины, в котором указаны полные фамилия, имя и отчество, адрес электронной почты, номер мобильного телефона, место работы и другие данные.

Архив с данными называется diia_users_db_2025.zip, написал у себя в соцсетях народный депутат Украины от партии "Слуга народа", член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко. Он рекомендует обезопасить себя.

В опубликованной базе – данные десятков миллионов украинцев

В частности, нардеп подчеркнул, что финансовый номер не должен быть публичным.

"То есть, если вы знаете, что у вас один номер на всем, банковская карта, социальные сети, мессенджеры, лучше так не поступать. Идеально, когда на каждое приложение требующее для подтверждения номера (куда придет sms) иметь отдельные номера", – объяснил он.

Для электронной почты Федиенко рекомендует установить устойчивый к перебору пароль и двухфакторную идентификацию. При этом электронный ящик никак не должен пересекаться с номером мобильного телефона.

Еще один момент – риск интернет-мошенничества (фишинг), что уже происходит:

Мошенники уже активно используют данные

"Позаботьтесь об этом, особенно телеграмм кто пользуется. Не забывайте проверять, в разделе устройства или никто к вам уже не подключился".

Что касается уже вытекшей информации, то, пишет нардеп, она и так есть в публичном доступе разных регистров, но сейчас ее собрали в один массив. Когда кто и как это сделал – неизвестно.

Федиенко добавил, что полная база продается за деньги.

В списках автор публикации увидел много знакомых фамилий и отметил, что номера их телефонов указаны правильно.

"Я нашел там человека, у которого на 100% нет "Дія", но данные в этой базе есть. Лично я считаю, что это информация где-то из реестров, связанных с налоговой. Судя по крайним записям это информация, до 32.12.2024 года", – предположил Федиенко.

Напоследок политик напомнил, что, если бы не наличие у граждан финансовых номеров, важных для них социальных сетей, которые можно потерять, такие базы он помнит еще с 90-ых, когда они были на компакт-дисках.

Что делать, если ваши данные утекли в сеть:

1. Обновите пароли на всех приложениях, почтовом ящике и т.д.

2. Включите двухфакторную идентификацию.

3. При возможности в удобное время замените ваш финансовый номер телефона.

На момент написания новости в Министерстве цифровой трансформации информацию об утечке еще никак не прокомментировали.

Несколько дней назад нотариальная палата Украины заявила о грубом нарушении нотариальной тайны в ходе тестирования системы е-нотариата. В открытом доступе оказались личные данные украинцев из государственных реестров, включая информацию о завещаниях.

Напомним, в марте этого года личные данные, электронные адреса и даже пароли высокопоставленных чиновников администрации президента США Трампа оказались в открытом доступе.

Ранее также сообщалось, что украинка стала жертвой мошенников, которые взяли на нее несколько кредитов в разных банках, воспользовавшись алгоритмами мобильного приложения "Дія" и функцией "Дія.Підпис"