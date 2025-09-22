Справа про вбивство підлітка на фунікулері: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

Обвинуваченому у вбивстві підлітка Максима Матерухіна на станції фунікулера у Києві оголошено вирок. Його визнано винним і засуджено до довічного позбавлення волі.

Вирок у справі про вбивство підлітка на фунікулері колишньому співробітнику Управління державної охорони Артему Косову виніс Шевченківський районний суд, передає кореспондентка "Суспільного" з зали суду. За словами журналістки, обвинувачений визнав свою провину та покаявся.

При цьому Артем Косов стверджував, що не мав наміру вбивати юнака. Захист обвинуваченого погодився з тяжкістю злочину, проте наполягав на тому, що підзахисний скоїв убивство з необережності, а не навмисний злочин.

Адвокати потерпілої сторони заявили, що наданих доказів достатньо для вироку, та наполягали на довічному позбавленні волі для обвинуваченого.

Справа про вбивство підлітка на фунікулері: що відомо

Вбивство підлітка в київському фунікулері сталося ввечері 7 квітня 2024 року. Співробітники Державного бюро розслідування повідомляли, що за даними слідства службовець Управління державної охорони штовхнув Максима Матерухіна, хлопець упав, розбив скло головою та дістав смертельний поріз на шиї.

Дядько Максима, Євген Клібановський, розповідав, як рідні вбитого на фунікулері Києва підлітка проживають горе. Він повідомляв, що родичі загиблого ходять до психолога, а батьки перебувають у тяжкому фізичному та психологічному стані.

Підозрюваний у вбивстві підлітка на фунікулері визнав провину на засіданні суду 17 вересня 2025 року.